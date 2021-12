Sem ondas, organização adia disputa do Pipe Masters no Havaí

Mais uma vez a organização do Pipe Masters decidiu não realizar a disputa da última etapa do ano do Circuito Mundial de Surfe por causa da falta de boas ondas na praia de Pipeline, no Havaí. Mas se nesta segunda-feira, 14, foi declarado "lay day", ou seja, dia sem disputas, as perspectivas para os próximos dois dias são animadoras.

Na terça-feira está prevista a chegada de uma nova ondulação em Pipeline, com ondas de quatro a seis pés, ou seja, que chegam a dois metros de face, e no dia seguinte o mar estará um pouco maior, com ondas de seis a nove pés, ou seja, com até três metros de face. Isso deve ser suficiente para terminar a etapa que define o campeão de 2015.

A intenção é aproveitar os dois dias de disputa para fazer todas as baterias que faltam para acabar o evento, pois a partir de quinta-feira a ondulação perde força e a chance de boas ondas cai drasticamente. Vale lembrar que a janela de disputa do Pipe Masters vai até domingo, dia 20 de dezembro.

Se na terça realmente a organização optar por iniciar a terceira fase da competição, nesse dia poderá sair o campeão caso alguns candidatos ao título sejam eliminados precocemente. Ainda estão na briga os brasileiros Filipe Toledo, Adriano de Souza e Gabriel Medina, e os australianos Mick Fanning e Julian Wilson. No total, faltam mais 27 baterias para terminar a etapa, ou seja, um dia e meio com boas ondas é suficiente.

