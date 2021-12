Sem Neymar, Oscar herda a camisa 10 do Brasil contra a Venezuela

Com Neymar suspenso, será de Oscar a responsabilidade de utilizar a camisa de número 10 da seleção brasileira no duelo desta terça-feira, 11, com a Venezuela, em Mérida, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Foi o que revelou a CBF nesta segunda, 10, quando divulgou a numeração da equipe dirigida por Tite para o confronto.

Embora tenha herdado a camisa de Neymar, o treinamento do último domingo, em Natal, indicou que Oscar ficará no banco de reservas contra a Venezuela. O meia do Chelsea foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, mas depois vinha perdendo prestígio na equipe.

Oscar, inclusive, ficou fora da primeira lista de convocados de Tite à frente da seleção brasileira, depois sendo lembrado para os confrontos com a Bolívia, em que não foi aproveitado, e a Venezuela. Agora tenta convencer o treinador a torná-lo um nome constante no grupo da seleção.

Enquanto Oscar herdou a camisa de Neymar, o volante Paulinho, que cumpriu suspensão no duelo com a Bolívia, ficou com o número 15, que foi do meia do Chelsea no último compromisso. Mas ele será titular nesta terça-feira, recuperando a vaga que foi de Giuliano no compromisso anterior do Brasil nas Eliminatórias.

O restante da numeração do Brasil para o duelo com a Venezuela ficou igual a do confronto com a Bolívia. Confira quem usará cada número da seleção no duelo desta terça-feira:

