Sem Neymar e Robinho, Brasil enfrenta México em amistoso

Quase um ano depois do empate sem gols na primeira fase da Copa do Mundo, Brasil e México se enfrentam novamente em amistoso na Copa América, às 17h na Arena Palmeiras, em São Paulo. Essa é a primeira partida preparatória da Seleção para o torneio, e a segunda dos mexicanos, que empataram em 1 a 1 com o Peru, na última quarta-feira, 3.

Para o Brasil, a Copa América vem como oportunidade de mostrar serviço depois da atuação decepcionante na Copa do Mundo. Para o México, este é apenas mais um torneio, que não tem a mesma importância da Copa Ouro.

Essas realidades refletem as equipes das duas seleções. Enquanto o técnico Dunga relacionou seus titulares de peso para a partida - apenas Neymar, que disputou a final da Liga dos Campeões, ontem, está de fora - a equipe mexicana está desfalcada de seus melhores atletas, o que deve facilitar a vida da Seleção.

O México foi convidado para a Copa América, e por isso prefere convocar seus jogadores principais na Copa Ouro, em julho - a competição vale vaga na Copa das Confederações de 2017. Por isso, estrelas como Chicharito Hernández, Giovanni dos Santos e Carlos Vela foram poupados.

Pazes com a torcida

Ex-capitão da Seleção, o zagueiro Thiago Silva acredita que o Brasil terá que conviver por um bom tempo com a imagem ruim deixada no Mundial de 2014, ainda que vença a Copa América no Chile.

Reserva dos titulares Miranda e David Luiz, Thiago poderá mostrar seu valor ao técnico Dunga, que o tirou do posto de capitão e o colocou no banco desde que voltou a comandar do time no ano passado.

"Não incomoda ser reserva, mas é diferente para mim. O mais importante é ter consciência tranquila e, quando jogar, dar o meu melhor", disse em entrevista coletiva na Granja Comary, em Teresópolis.

Dentro do grupo que vai à Copa América, o jogador do PSG é um dos poucos remanescentes da equipe que perdeu de 7 x 1 para a Alemanha. A história da decepção do Brasil está prestes a completar um ano, mas ainda está muito viva memória dos jogadores.

"É a nossa primeira vez na Granja depois da Copa e está sendo difícil. A cada momento vêm flashes na cabeça", reconheceu. Para ele, mesmo que o Brasil vença a Copa América o fracasso no Mundial não será rapidamente apagado.

"Estamos marcados de forma muito ruim e para mudar isso é treinar, trabalhando, e mesmo se ganhar Copa América não vamos apagar, mas queremos progredir e evoluir", afirmou, acrescentando que quer ajudar a classificar o Brasil para a Copa-2018, na Rússia.

