Sem Neymar e David Luiz, Dunga escala Ricardo Oliveira e Gil para pegar Paraguai

O técnico Dunga parece ter definido os substitutos de David Luiz e Neymar, suspensos, para enfrentar o Paraguai, terça-feira, em Assunção, pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2018. Gil e Ricardo Oliveira, respectivamente, foram testados no time titular durante treinamento realizado neste domingo, em um hotel na cidade de Viamão, interior do Rio Grande do Sul.

O treinador comandou um coletivo no qual os reservas não tinham goleiro e a missão era apenas se defender. O time titular treinado foi o seuinte: Alisson; Daniel Alves, Miranda, Gil e Filipe Luis; Luiz Gustavo, Fernandinho, Renato Augusto, Douglas Costas e Willian; Ricardo Oliveira. Os reservas tinham Danilo, Felipe, Marquinhos e Alex Sandro; Oscar, Philippe Coutinho e Lucas Lima; Jonas, Hulk e Gabriel. Além do trabalho tático, os jogadores também treinaram pênaltis e finalizações.

Inicialmente, a atividade seria fechada, sem a presença da imprensa, mas Dunga resolveu abrir o treinamento para jornalistas e torcedores, desde que eles não se manifestassem, como aconteceu na Granja Comary. A seleção volta aos treinos na segunda-feira e em seguida viaja para Assunção.

O Brasil é o terceiro colocado das Eliminatórias, com oito pontos, mesma pontuação do time paraguaio, que aparece logo atrás. Toda a rodada será realizada nesta terça e, caso o time brasileiro não vença, pode acabar até na sétima posição.

