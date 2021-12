Sem Neymar, Dunga fala em ter 'equipe competitiva' na Copa América

Dunga tem por hábito não falar sobre atletas que ficam de fora da convocações, mas nesta quinta-feira o treinador falou sobre a principal ausência da lista de 23 jogadores do Brasil chamados para a Copa América Centenário: Neymar. O atacante não foi liberado pelo Barcelona para jogar duas competições com a seleção, e Dunga preferiu contar com ele nos Jogos Olímpico do Rio, e não na competição continental. "Temos outros jogadores", resumiu.

"O Neymar não se precisa falar muito pra saber o jogador que ele é, mas temos jogadores muito competitivos, com qualidade, que já demonstram na seleção brasileira a sua competência, a sua qualidade. Nós jogamos as Eliminatórias, em alguns jogos, sem o Neymar", lembrou o técnico.

"Gostaríamos de contar com ele, mas quando não for possível temos jogadores que podem dar a resposta que todos nós queremos. A seleção tem que ser uma equipe competitiva, que busca a vitória e, principalmente, usar nosso talento. Nós temos jogadores que têm esse potencial do drible, da criatividade, de jogar em triangulação, de buscar o gol", insistiu Dunga.

O técnico, no entanto, não apontou quem seriam esses jogadores. Na lista divulgada nesta quinta-feira, os atacantes - segundo definição da própria CBF - são Hulk, do Zenit, e Gabriel e Ricardo Oliveira, do Santos.

Apesar da ausência de Neymar, Dunga espera um futebol alegre na Copa América que será realizada nos Estados Unidos. "Quando o jogador vem pra seleção brasileira ele tem que se divertir e ser feliz. É um momento único. Quatro anos, quando você piscar o olho, passou. Tem que vir aqui, dar o melhor, se divertir, ser feliz, e quando chegar em casa contar as historias na seleção", comentou.

adblock ativo