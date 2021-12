Sem Neymar, Brasil pega o México no primeiro amistoso para jogar a Copa América

O Brasil faz neste domingo contra o México, às 17 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, o primeiro dos dois amistosos preparatórios para a Copa América, no Chile. Quase um ano após o vexame da Copa do Mundo, a seleção volta a atuar no País com uma equipe renovada, técnico novo, Dunga, mas sem sua principal estrela, Neymar. Mas tem o apoio do torcedor. Os ingressos para a partida praticamente se esgotaram, sinal de que o torcedor paulista mantém o interesse pelo time nacional.

Neymar não joga porque neste sábado defendeu o Barcelona na final da Liga dos Campeões da Europa. Sua ausência representa um desafio: como a seleção irá se comportar sem seu craque. A ansiedade se explica. O atacante é o único diferencial da seleção brasileira. Vive grande fase e ganhou o posto de capitão do time com Dunga. Mais: com a equipe sob o comando do treinador, que assumiu após o fracasso na Copa do Mundo, participou dos oito amistosos realizados - oito vitórias - e foi decisivo nos mais complicados.

Além disso, ainda está fresco na memória o que ocorreu na Copa. Enquanto teve Neymar, a seleção seguiu em frente, mesmo aos trancos e barrancos. Quando o craque se contundiu na partida contra a Colômbia e não pôde mais jogar, a consequência foi a que se viu.

Para aumentar ainda mais o desafio de Dunga, quem deveria substituir Neymar não vai poder estar em campo neste domingo: Robinho sentiu dores no joelho direito no treino da última quarta-feira e está em recuperação. Como ainda não está totalmente apto fisicamente, será poupado no amistoso contra o México.

O objetivo é que se recupere para a partida da próxima quarta-feira, em Porto Alegre, contra Honduras, ou, se não for possível, para que tenha condições de jogar na estreia na Copa América, se necessário, no dia 14 contra o Peru, em Temuco.

Mas o desafio representado pela ausência de Neymar também representa uma oportunidade para encontrar um bom substituto e, principalmente, uma maneira de a seleção jogar sem depender tanto do craque. Dunga já começou a buscar essa opção durante os treinos táticos da semana. Deu ênfase à compactação da equipe, privilegiando a posse de bola e usando o contra-ataque como a principal opção ofensiva.

Roberto Firmino tem chance de começar a partida no ataque, ao lado de Diego Tardelli, por suas características. Mas Everton Ribeiro, que só se apresentou na última quinta-feira por causa de compromissos com seu clube, o Al Ahli (Emirados Árabes Unidos), é opção. "Estou descansado, me sentindo bem e confiante. O importante é passar confiança para o Dunga, para que ele possa escolher quem se encaixa melhor na equipe", disse o meia ex-Cruzeiro.

No meio de campo, para a vaga de Oscar, que não foi convocado para a Copa América - o meia do Chelsea sofreu contusão quase ao fim da temporada europeia e Dunga achou melhor deixar que se recupere totalmente, visando às Eliminatórias da Copa de 2018 -, Phillipe Coutinho saiu na frente na disputa. Se for bem neste domingo, será mantido. Do contrário, Dunga terá duas opções para testar: o próprio Everton Ribeiro e Douglas Costa.

O treinador optou pela experiência ao definir o substituto de Luiz Gustavo, cortado durante a semana por contusão. Ele vai escalar Fernandinho. O volante do Manchester City não é tão marcador como o jogador do Wolfsburg, mas às vezes exerce esta função na Inglaterra. Além disso, tem mais rodagem do que Casemiro e Fred, os outros postulantes à posição.

Definida, só a defesa. Dunga manteve os homens de sua confiança: Jefferson; Danilo, Miranda, David Luiz e Filipe Luis. A seleção permanecerá em São Paulo até a noite de segunda-feira. À tarde faz treino fechado no estádio do Pacaembu e depois embarca para Porto Alegre, local do amistoso de quarta contra Honduras. Neymar se junta à delegação na capital gaúcha.

