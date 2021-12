'Sem nada a perder', Massa promete atacar Mercedes

O apoio da torcida e o bom rendimento da Williams no treino que definiu o grid do GP do Brasil aumentaram a confiança de Felipe Massa no Autódromo de Interlagos. Conhecido pelo jeito mais contido, o brasileiro avisou que vai para cima dos rivais, disposto a arriscar na corrida deste domingo, 9, para tentar surpreender a favorita Mercedes.

"Não tenho nada a perder. A única pressão que vou enfrentar é a pressão positiva da torcida", disse o piloto, motivado pelas demonstrações de apoio dos fãs em São Paulo. "Para a minha posição no campeonato, chegar em sétimo ou nono é a mesma coisa."

No treino de sábado, o oitavo colocado no Mundial de Pilotos recebeu os aplausos do público a cada volta completada no autódromo. Ao conseguir o terceiro lugar do grid, acenou para a torcida e vibrou. "É sempre muito emocionante correr aqui."

Com o suporte das arquibancadas, ele sonha em deixar o pole position Nico Rosberg e o líder do campeonato, Lewis Hamilton, para trás. "Não podemos esquecer que eles estão brigando internamente e às vezes uma oportunidade pode aparecer", projetou.

Na briga pela pole, Massa ficou a dois décimos de Hamilton na classificação. E poderia ter se aproximado ainda mais. Um problema na ignição do carro nos últimos instantes do treino, ainda na garagem, e o tráfego na pista impediram que o brasileiro tentasse uma volta mais rápida no fim da sessão.

Para aumentar suas chances neste domingo, o brasileiro conta com tempo seco, apesar da previsão de chuva. "Meu carro se mostrou melhor na pista seca. Minhas chances vão aumentar. Quem sabe posso chegar na frente de uma ou até de duas Mercedes."

Um pódio em Interlagos, na corrida que terá largada às 14 horas, confirmaria a boa reação de Massa na temporada. O brasileiro começou mal o campeonato e, na primeira metade da temporada, figurou na zona de pontuação em apenas cinco de 11 corridas disputadas. A pole position no GP da Áustria amenizou a campanha irregular, marcada pelo revés quase constante na disputa direta com o finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe.

Depois do recesso de verão na Europa, Massa apresentou grande salto na Williams. Das seis provas realizadas nesta segunda metade do campeonato, terminou na zona de pontuação em quatro delas. Até subiu ao pódio no GP da Itália, com o terceiro lugar. Se repetir a dose no Brasil, garantirá o segundo pódio pela nova equipe, ganhando confiança para a última corrida do ano, em Abu Dabi (dia 23), e para a temporada 2015.

