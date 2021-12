Sem Messi e Suárez, Neymar marca e Barça sofre para vencer em Bilbao

Com Messi poupado e Suárez suspenso, Neymar teve uma rara noite de estrela solitária no ataque do Barcelona. O brasileiro sentiu muita falta dos companheiros, mas marcou um gol, e ajudou o Barça a vencer o Athletic de Bilbao por 2 a 1, no País Basco, na partida de ida das quartas de final da Copa do Rei.

Diferente do usual, o Barcelona não conseguiu mostrar grande superioridade e em poucas oportunidades trocou passes com perfeição no campo de ataque. Mas o futebol apresentado já foi o suficiente para a vitória que o permite jogar pelo empate na volta, quarta-feira que vem, no Camp Nou.

O primeiro gol saiu aos 18 minutos do primeiro tempo, com Munir. A jogada começou na lateral-direita no campo de defesa do Barcelona. Arda Turan saiu bem da marcação e deu para Rakitic, que cruzou na medida para Munir fazer.

Neymar não teve nenhum trabalho para fazer o segundo. Após lançamento da esquerda, o brasileiro não alcançou de primeira, mas o goleiro Iago Herrerín furou e o zagueiro que estava na sobra escorregou. A bola acabou com Neymar, que ficou com o gol aberto para empurrar para dentro.

O Bilbao descontou numa falha de Daniel Alves, que saiu jogando errado no meio da área. A bola sobrou para San José, que deu para Aduriz descontar, aos 43 minutos do segundo tempo. No minuto seguinte, o Bilbao só não empatou porque Ter Stegen pegou cabeceio à queima-roupa.

Atlético fica no zero a zero

Depois de três jogos seguidos com o ataque funcionando bem, nesta quarta, 21, o Atlético de Madrid não balançou as redes. Jogando fora de casa, o líder do Campeonato Espanhol ficou no 0 a 0 com o Celta, em Vigo, em outro jogo das quartas de final da Copa do Rei. Na volta, quarta que vem, no Vicente Calderón, vai jogar por uma vitória simples.

Apesar da disputa pelo título no Espanhol, o técnico Diego Simeone escalou o que tinha melhor para pegar o Celta. Como de costume, o Atlético ameaçou pouco e se fechou na zaga, chegando ao quarto jogo sem ser vazado. Faltou, porém, o ataque decidir quando teve a oportunidade.

Antes de voltarem a se enfrentar, Atlético e Celta jogam no fim de semana pelo Espanhol. O time da capital recebe o Sevilla, no domingo, enquanto o de Vigo vai a Madri para pegar o Rayo Vallecano, um dia antes. Em quinto, o Celta briga por uma vaga na Liga dos Campeões do ano que vem.

