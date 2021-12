Sem contar com Messi e Neymar, o Paris Saint-Germain venceu o Brest por 4 a 2, nesta sexta-feira, 20, na partida que abriu a terceira rodada do Campeonato Francês.

Os gols do PSG foram marcados por Ander Herrera (no minuto 23), Kylian Mbappé (36), Idrissa Gueye (73) e Ángel di Maria (90).

AFP Sem Messi e Neymar, PSG vence o Brest pelo Francês

Pelo Brest, balançaram as redes Franck Honorat (42) e Steve Mounié (85).

A rodada do Francês segue no sábado, com o Monaco recebendo o Lens , enquanto o Lille pega o Saint-Etienne.

