Sem Messi e Agüero, Martino chama Higuaín para duelo com o Brasil

Com desfalques importantes, o técnico Gerardo Martino anunciou nesta segunda-feira uma lista de 25 jogadores que representarão a seleção argentina nos confrontos diante de Brasil, dia 12 de novembro, e Colômbia, cinco dias depois, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Sem dois de seus principais nomes, Messi e Agüero, o treinador deu nova chance a Higuaín.

Desfalque nas duas primeiras partidas das Eliminatórias - derrota para o Equador e empate com o Paraguai -, Messi volta a ficar de fora por causa de uma lesão no joelho esquerdo. O jogador até poderia atender uma possível convocação no sacrifício, mas deu preferência ao clássico entre Barcelona e Real Madrid, no dia 22 de novembro. Assim, Martino achou melhor nem chamá-lo.

Já Agüero ficou de fora depois de se contundir justamente a serviço da seleção argentina, diante do Equador. O atacante do Manchester City segue afastado graças a uma lesão muscular na coxa esquerda.

Sem eles, quem recuperou a vaga na seleção foi Gonzalo Higuaín, do Napoli, que havia ficado de fora da primeira convocação para as Eliminatórias. Outro que retorna à seleção é o meia Erik Lamela, do Tottenham, chamado para o lugar de Roberto Pereyra, da Juventus, que também está lesionado.

Com apenas um ponto após duas partidas, o técnico Gerardo Martino já enfrenta pressão no comando da Argentina e há quem cogite uma possível demissão em caso de resultados ruins contra Brasil e Colômbia. O duelo diante dos brasileiros acontecerá no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, enquanto a partida com os colombianos será em Barranquilla.

