Sem marcar gol, Ronaldinho deixa Fluminense

Depois de vestir a camisa do Fluminense por nove jogos e não ter uma boa atuação, o jogador Ronaldinho Gaúcho vai deixar o time. O rompimento do contrato foi anunciado nesta segunda, 28, pelo Fluminense.

A situação do atleta não estava confortável no tricolor. Ele foi vaiado em pelo menos metade dos duelos. Isso porque durante os 554 minutos com a camisa 10 fluminense, Ronaldinho não deu uma assistência nem marcou gol.

Apesar de passar em branco em campo, o Fluminense disse, por meio de nota, que o atleta correspondeu às expectativas fora de campo. O clube alega que houve retorno de marketing, apesar de não feito nenhuma ação específica com Ronaldinho, com exceção de sua apresentação no Maracanã.

O Fluminense diz que a arrecadação com bilheteria aumentou, assim como a venda de camisas e número de sócios.

O certo é que o jogador, que tinha salário de R$ 800 mil, lucrou R$ 2 milhões pela passagem pelo Fluminense, iniciada em 27 de julho.

