Sem lançamento oficial, CBF divulga novos uniformes da seleção

A CBF divulgou nesta quinta-feira imagens dos novos uniformes da seleção brasileira. Depois de dois anos, a Nike, fornecedora de materiais esportivos, promoveu mudanças na camisa, shorts e meião da equipe, mas não realizou nenhuma grande revolução e manteve o estilo e as cores que caracterizam o País.

Uma festa para o lançamento oficial dos uniformes estava programada para esta quinta-feira pela manhã, mas na quarta a Nike informou que preferiu cancelar a cerimônia. Por isso, as primeiras imagens das novas camisas vieram através de um vídeo no Facebook da CBF, no qual o lateral Douglas Santos, o atacante Gabriel e o volante Thiago Maia, todos da seleção olímpica, as vestem e posam para fotos.

Chegou a ser especulado o lançamento de um shorts amarelo como novidade, mas ao menos nestas imagens iniciais, a peça não foi apresentada. A camisa amarela é lisa e tem pequenos detalhes verdes na gola e na lateral, enquanto o segundo uniforme, azul, obedece o padrão com detalhes brancos nos mesmos locais.

A última vez que a seleção brasileira havia apresentado um novo uniforme foi no fim de 2013, quando a CBF mostrou a camisa que seria utilizada na Copa do Mundo. Desde então, a Nike vinha optando por não alterá-lo anualmente, contrariando o padrão da marca.

