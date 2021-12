Sem Jon Jones, José Aldo assume topo do ranking do UFC

O brasileiro José Aldo, campeão do peso-pena (até 66kg) agora é o líder do ranking peso-por-peso do UFC, depois que a entidade atualizou a lista nesta quarta-feira, 29, retirando o nome de Jon Jones. O Ultimate também retirou o cinturão do norte-americano após ele se envolver em um acidente de trânsito por avançar o sinal vermelho e não prestar socorro a vítima.

Com a decisão de retirar o cinturão de Jon Jones, a categoria de meio-pesado deixa de ter um campeão. Com isso, Anthony Johnson, que era o número 1 do ranking nesse grupo, passa a assumir a posição 0. Daniel Cormier vem em seguida, ele disputa vaga deixada por Jon Jones na luta do UFC 187, dia 23 de maio.

