Sem jogar, Brasil mantém segundo lugar no ranking da Fifa

A Fifa atualizou seu ranking de seleções nesta quinta-feira, 9, com poucas alterações com relação à lista do mês passado. O Brasil, que não jogou no período, manteve o segundo lugar, só atrás da Argentina. A primeira altercação no ranking ocorreu no 12.º lugar, com a Inglaterra caindo um lugar, para 14º.

A Argentina continua na liderança, com 1.644 pontos, nove a mais do que em fevereiro. O Brasil tem 1.534, cinco a mais do que no mês passado. Assim, a diferença entre os dois rivais cresceu quatro pontos, para 110.

Alemanha, Chile, Bélgica, França, Colômbia, Portugal, Uruguai e Espanha completam o Top 10, formado por cinco seleções europeias e cinco sul-americanas. A Suíça é a 11.ª, enquanto a Polônia subiu mesmo sem jogar e empatou com o País de Gales em 12.º. A Inglaterra perdeu duas posições e agora é a 14.ª colocada.

Mas a alteração mais significativa foi a subida de Andorra, que chegou ao 200.º lugar. Isso porque a equipe venceu um amistoso contra San Marino, marcado para que um dos dois times encerrasse o jejum de mais de 10 anos sem vitória. Ao vencer, deixou o rival como o segundo pior da Europa - Gibraltar, recém-filiado, ainda não tem pontos.

