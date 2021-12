Sem jeito, Zizao agradece apoio do time e da torcida

Cercado por jornalistas à beira do gramado, Zizao mal conseguia descrever como foi o seu primeiro jogo como titular e a ótima jogada que resultou no gol de Giovanni, neste domingo, no empate por 1 a 1 com o Paulista, em Jundiaí, na estreia do Campeonato Paulista. O embaraço do chinês tinha dois motivos: a sua timidez e a dificuldade em se comunicar em português. Assim, ele repetiu inúmeras vezes apenas a palavra "obrigado".

Agradeceu a Tite pela confiança que lhe deu, à torcida pelo apoio, aos companheiros pela força... Até mesmo quando foi perguntado sobre a expectativa para o próximo jogo ele respondeu "obrigado". Em meio a outros "obrigados", o atacante disse também que estava "muito feliz", que queria "ajudar mais a equipe" e "melhorar bastante".

Sua boa atuação rendeu elogios de Tite, mas com ressalvas. "Ele foi bem, fez a jogada do gol, mas tem de ter calma", ressaltou o técnico, contendo a euforia ao falar sobre o jogador que no ano passado todo atuou apenas 13 minutos em uma partida contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

