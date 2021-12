Sem Jade, seleção de ginástica faz camping com Oleg

Com apenas duas atletas, a seleção brasileira feminina de ginástica artística começa nesta segunda-feira, 16, a parte final da preparação para o Campeonato Mundial da modalidade. Daniele Hypolito e Letícia Costa estão em Curitiba, fazem um camping de treinamento no Cegin, clube de Daniele e também do técnico Oleg Ostapenko.

Jade Barbosa, outra atleta do clube, foi convocada mesmo machucada, não se recuperou de uma lesão no tornozelo, e está fora do Mundial. Daniele e Letícia embarcam no dia 23 para a Antuérpia, onde o Mundial acontece entre 30 de setembro e 6 de outubro.

"Um ponto importante para nós, é que esta será a primeira competição desse nível para a Letícia. Ela irá para mostrar o trabalho que está fazendo e a perspectiva é que faça um bom campeonato para se preparar para a próxima edição. Essa renovação é importante para nós, mas não podemos entrar com uma equipe totalmente nova. Ela precisa ser feita gradualmente", explica a coordenadora da Seleção de Ginástica Artística, Georgette Vidor.

Daniele Hypolito irá competir no individual geral e nos quatro aparelhos: solo, salto, trave e assimétricas. Já Letícia fará as provas de solo e salto. "A Daniele está muito bem na prova de salto e na trave também, mas sabemos que será um páreo muito duro. O importante é não errar. Para a Letícia, o fundamental é ganhar experiência", acrescentou a coordenadora.

