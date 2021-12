Sem incentivo, equipe baiana de boxe aposta na garra

*Ouça a entrevista com o pugilista Pedro Lima

*Ouça a entrevista com o pugilista Everton Lopes

*Ouça a entrevista com o pugilista Robenilson

“Fazemos tudo por conta própria, nossa batalha é solitária”. A frase do treinador baiano, Luis Carlos Dórea, revela um tom de lamento pelo cenário do boxe na Bahia. Sem patrocínio ou incentivo, e a menos de um mês para a abertura dos Jogos Pan-Americanos, Dórea embarca para o Rio de Janeiro com cinco atletas de sua academia, a Champion, e aposta na força de vontade dos lutadores para manter o rito de conquista de medalhas na competição.

“Somos tradição na história do boxe do Brasil, cada temporada revelamos um talento. Incrível como conquistamos tantos títulos nos últimos anos e nunca contamos com o apoio do governo nem de nenhuma empresa. Ninguém se interessa em incentivar o boxe na Bahia”, desabafa Dórea. O misto de orgulho e lamento deve-se ao mérito de a Bahia ter conquistado medalhas nas últimas quatro edições dos Jogos, mesmo sem apoio.



A trajetória de vitórias sobre os ringues no Pan começou em 1991, quando Luiz Cláudio levou o bronze em Havana. Em 95, foi a vez de Popó trazer a prata em Mar Del Plata. Quatro anos depois, em Winnipeg, Kelson Carlos faturou mais uma prata e na última edição dos Jogos, em 2003, em Santo Domingo, Marcos André trouxe bronze para a Bahia.

Este ano, estarão representando o Estado os boxeadores Paulo Carvalho, mosca ligeiro (48kg); Robenilson Vieira, mosca (51kg); Everton Lopes, leve (60kg), Pedro Lima, meio médio (69kg); e Rogério “Minotouro”, super pesado (acima de 91kg). Apesar da falta de recursos, o trabalho é sério. “Os meninos são disciplinados e têm muito talento, confio no sucesso do nosso time. A nossa garra é, sem dúvida, o que pesa na hora da conquista”, assinala o treinador.

Fábrica de talentos - Localizada na ladeira do Ipiranga, no bairro da Cidade Nova, a Champion tem instalações modestas. “O imóvel pertencia a minha mãe, funcionava uma escola”, diz Dórea. Nascido e criado na Cidade Nova, o treinador traz na bagagem títulos mundiais conquistados em uma trajetória que começou em ringues com tablado de madeira.

Os atletas que treinam por lá são descendentes de famílias de baixa renda e a academia sobrevive às custas do treinador e de sua família. “Meu filho faz educação física e coordena a parte física dos treinos”, conta. Até a alimentação dos atletas que representarão o Estado na Pan ganharam uma atenção especial de Dórea.

Nos fundos do imóvel, foi improvisado um alojamento. “Somos uma família, o espaço é singelo, mas há muito carinho. O contato diário, a intimidade e o incentivo que é cultivado fazem a diferença na hora em que o atleta sobe no ringue. Esses meninos têm muita garra, têm paixão pelo esporte e querem mudar de vida”, acredita.

