Sem estádio, Vitória da Conquista pega Sampaio no Maranhão

Depois da grande estreia, batendo o Ceará em Ilhéus, o Vitória da Conquista volta a campo pelo Nordestão nesta quarta-feira, 17, às 21h30 (da Bahia), contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão. Com o Lomanto Júnior em reformas e com equipes com sedes distantes pelo caminho, o inicio de ano do Bode é marcado por viagens desgastantes.

Sem estádio disponível em sua cidade sede, o Bode vai acumular uma grande quilometragem neste primeiro semestre. A equipe vem mandando seus jogos no Mário Pessoa, em Ilhéus, que fica a 266 km de Conquista. Somente nesta fase de grupos da Copa do Nordeste, o time alviverde vai somar pelo menos 13.960 km em deslocamentos.

No grupo E do torneio regional, o Vitória da Conquista enfrenta Ceará, Sampaio Corrêa-MA e Flamengo-PI. As sedes dos clubes, nas respectivas capitais de seus estados, são as mais distantes do Nordeste em relação à cidade natal do Bode. "Sabíamos desde o sorteio dessa dificuldade, mas temos trabalhado para superar esse desgaste natural com as viagens", afirmou Ederlane Amorim, presidente do clube.

Para o confronto desta quarta com o Sampaio, o Alviverde viajou cerca de 1.826 km. Como estabelecido pela organização do Nordestão, para viagens acima de 500 km são oferecidas passagens aéreas para o time. "Alem das longas viagens, temos que ir para Ilhéus, já que não existem voos diretos do aeroporto de Conquista", lamentou o dirigente.

Em campo, a equipe comandada por Evandro Guimarães não deve ter alterações, apesar do desgaste dos deslocamentos. "Temos trocado bastante durante as partidas para não cansar muito os atletas", afirmou Guimarães.

Apesar do rodízio forçado, o técnico afirmou que fica feliz por participar de um torneio de alto nível e que o time vem trabalhando para superar as dificuldades.

Entrega adiada

A prefeitura de Vitória da Conquista anunciou nesta terça, 16, o novo adiamento para a entrega do estádio Lomanto Júnior. Antes programado para ficar pronto no dia 10 de fevereiro, na partida contra o Vitória, o local somente estará disponível no dia 10 de março, quando a equipe volta a enfrentar o Sampaio Corrêa, pela quinta rodada do Nordestão.

Devido a esse adiamento, a Federação Bahiana de Futebol confirmou que as partidas do Conquista contra o Flamengo-PI, no dia 25 de fevereiro, e Juazeirense, no dia 28 do mesmo mês, acontecerão no Mário Pessoa, em Ilhéus.

Diante de tanta demora para a finalização das reformas no Lomantão, o Bode deve fazer apenas uma partida pela fase de grupos da Copa do Nordeste e outra pela 1ª fase do Baiano em casa. "Será um grande prejuízo físico, técnico e financeiro para a equipe, mas estamos contentes em representar o estado no Nordestão", finalizou Ederlane Amorim.

Expectativa

Com a vitoria na estreia contra o Flamengo-PI, o Sampaio Corrêa conta com o apoio da torcida para manter a liderança do grupo E. Em campo, o técnico Marcelo Chamusca deve ter novidades.

O treinador pode contar com a volta do volante Auremir, que se recupera de lesão. Por outro lado, o lateral direito Léo Rodrigues segue fora, com uma torção no joelho. Regularizado, o lateral esquerdo Jeanderson deve estrear.

*Colaborou Juliana Lisboa

