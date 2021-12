Sem estádio, Vitória da Conquista enfrenta Ceará

O ano começou agitado para o Vitória da Conquista: o time teve o mando de campo realocado para Ilhéus, empatou com o Vitória na estreia em casa do Baianão, e, às 16h de hoje, encara o atual campeão da Copa do Nordeste e um dos favoritos do Grupo E do torneio regional: o Ceará.

O presidente do Bode, Ederlane Amorim, reconhece que o Ceará vai "dar trabalho", mas pontuou que esses primeiros jogos serão alguns dos mais difíceis da temporada.

Além disso, ele ressaltou que o Vovô poupou os titulares no último jogo do seu Estadual para o confronto. "Sabemos da força que o Ceará tem no Nordeste. O time é para o Ceará o que Bahia e Vitória são para a Bahia. Ceará e Sampaio Corrêa são os favoritos do nosso grupo, mas eles também estão se poupando para jogar contra nós", disse.

Mas se os titulares revigorados do Ceará entrarão em campo, o Vitória da Conquista terá todo elenco à disposição, já que nenhum dos 31 jogadores da equipe sofreu lesão e todos os atletas têm possibilidade de jogar.

Saudades de casa

O presidente admitiu que é complicado para o clube disputar duas competições simultaneamente, mas disse que o principal desafio é jogar fora de casa em todos os jogos.

"É um desgaste físico, emocional e financeiro muito, muito grande. Contra o Vitória tivemos 1,2 mil pagantes no estádio Mário Pessoa. Se fosse em casa, seriam 8 ou 9 mil".

adblock ativo