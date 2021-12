Sem esforço, Brasil bate o Panamá no último jogo antes da Copa América Centenário

Não foi lá um grande teste, pelas limitações do adversário. A seleção brasileira, porém, fez o que tinha de fazer. Venceu o Panamá por 2 a 0, neste domingo, 29, no estádio Dick’s Sporting Goods Park, em Denver, no único amistoso antes da estreia na Copa América Centenário, nos Estados Unidos. No sábado, contra o Equador, no estádio Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, será para valer.

A rigor, o Panamá é como aquele sparring contratado para apanhar e permitir que o boxeador aperfeiçoe os seus golpes para a luta que realmente vale. Foi o que fez. Postou-se de maneira defensiva, permitindo à seleção treinar alguns aspectos.

Um deles, que já vinha sendo exercitado e pode vir a se tornar tônica na Copa América Centenário, é o toque paciente de bola até que apareça os espaços. O problema é que, como o Panamá não forçou na marcação, não foi possível avaliar como os brasileiros se sairão quando forem pressionados na saída de bola.

A seleção também buscou no primeiro tempo viradas de jogo e trocas de posições, principalmente com os homens de meio. Mas o time cometeu alguns erros de posicionamento defensivo e, na bola alta que foi contra a área brasileira, os zagueiros foram superados. Individualmente, destaque para Phillipe Coutinho, com algumas boas arrancadas e objetividade nas conclusões a gol.

Como o Panamá se comportou de maneira subserviente, o primeiro tempo, disputado sob sol fraco banhando parte da arquibancada e vez ou outra com um ventinho chato, foi morno. Incapaz de empolgar os torcedores, muitos deles brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Nem o gol de Jonas logo aos 2 minutos, quando o Panamá praticamente não havia tocado na bola, fez a "galera" explodir.

A arquibancada só se levantou mesmo quando uma torcedora invadiu o campo para tentar fotografar os jogadores. A torcida sorriu dos dois tombos que ela levou e vaiou quando, pelo desatino, acabou algemada e presa. No mais, pouca vibração até nas três ou quatro boas chances de gol da seleção.

O técnico Dunga percebeu que o Panamá não iria atacar e fez uma alteração interessante: Hulk no lugar de Luiz Gustavo. Elias foi recuado para primeiro volante e Renato Augusto também foi posicionado mais atrás.

O jogo até ficou mais animado, o goleiro Penedo fez defesa incrível em cabeçada de Hulk. Com o passar do tempo, Dunga, preocupado com o estado físico dos jogadores, optou por algumas mudanças que serviram tanto para novos testes como para preservar alguns jogadores mais desgastados. Lucas Lima e Gabriel entraram.

Ambos entraram bem. A seleção se manteve no ataque e Gabriel aproveitou uma falha da zaga panamenha para fazer 2 a 0. Na comemoração, foi abraçar Dunga em agradecimento pela oportunidade. A vitória e a festa estavam garantidas. Para a torcida, ficou ainda melhor com a entrada de Kaká. Não pelo que fez em campo, mas porque, sem Neymar, ele é o maior ídolo da seleção.

