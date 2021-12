Sem emoções, 1º Ba-Vi do ano termina empatado em Pituaçu

A julgar pela campanha na temporada e o retrospecto recente, a torcida do Vitória julgaria um triunfo fácil neste domingo, 23. Mas como reza a máxima do futebol, "clássico é clássico e vice-versa" e tudo igual no primeiro Ba-Vi de 2013.

Com duas estreias do lado tricolor - Uelliton enfrentou seu ex-clube e Marcão, enfim, assumiu a posição de centro-avante do Esquadrão - Bahia e Vitória mediram forças no estádio de Pituaçu pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Baiano e empataram em 1 a 1.

Em um duelo recheado de passes errados e com um primeiro tempo sem muita ofensividade de ambos os lados, os dois gols saíram após lance de bola parada e bate-rebate dentro da área. Juan abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo para o rubro-negro e Fahel igualou para o tricolor logo no primeiro minuto da etapa complementar.

Com o resultado, o Vitória perde os 100% de aproveitamento no torneio, mas ainda segue líder absoluto do Grupo 2, com 10 pontos, dois a mais que o Galícia - também invicto - segundo colocado. Já o Bahia pula para o primeiro lugar do Grupo 3 e ultrapassa o Juazeirense, que permanece com quatro pontos após a derrota para o Galícia no sábado, 23.

O Esquadrão tem agora mais de uma semana livre até o próximo compromisso na competição. O time entra em campo somente na quarta-feira de cinzas, 5 de março, quando encara o Galícia também no estádio de Pituaçu.

O Vitória deixa o Baianão de lado no meio da semana e desvia seu foco para o compromisso decisivo pela Copa do Nordeste. Na quinta-feira, 27, o time vai encarar o Ceará pelo segundo jogo das quartas de final do torneio estadual, às 22h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

O primeiro confronto terminou empatado em 1 a 1 e o rubro-negro precisa de um triunfo para avançar. Um empate sem gols classifica o Vozão e, se o resultado persistir, a vaga será decidida nos pênaltis.

<GALERIA ID=18970/>

O jogo

O Vitória entrou em campo com um ligeiro favoritismo por conta da instabilidade do rival na competição. Ao contrário do rubro-negro, invicto até então, o Bahia estreou com uma derrota, havia vencido o segundo jogo e empatado o seguinte. No entanto, o que se viu em Pituaçu neste domingo, 23, foi uma partida equilibrada e sem grandes emoções.

Até a metade da primeira etapa o Vitória manteve maior volume de jogo, que culminou com um gol de Juan - que atuou no meio, responsável pela armação das jogadas - aos 30 minutos de bola rolando. Após um bate-rebate na área, a bola sobrou para o "lateral-armador", que chutou duas vezes para vazar o gol de Lomba.

A melhor chance do Bahia no primeiro tempo ocorreu após uma boa troca de passes entre Maxi Biancucchi, Rafael Miranda e Marcão, que finalizou girando bonito, mas Wilson fez boa defesa.

Logo no primeiro minuto da etapa complementar, o Bahia igualou o marcador em outro lance de confusão na área. Após cobrança de escanteio, Marcão tentou de calcanhar e Rodrigo Defendi tentou afastar. Fahel desviou o chute do zagueiro e a bola morreu no fundo do gol, depois de desviar em Wilson.

Com as substituições na segunda etapa, os técnicos deram maior velocidade ao jogo, principalmente com a saída de Uelliton no meio campo do Bahia e a entrada de William Henrique no ataque rubro-negro. Mas o resultado persistiu e o resultado se manteve até o apito final.

Dupla "vira-casaca"

Um clima de expectativa se formou durante a semana sobre como seria a estreia de Uelliton - volante formado no Vitória - com a camisa do Bahia e o reencontro de Maxi Biancucchi com a torcida rubro-negra.

Insatisfeita com a troca de clube feita pelo argentino, a torcida do Vitória vaiava a cada vez que o argentino tocava na bola. Além disso, uma faixa com os dizeres "Maxi Judas" foi estendida nas arquibancadas. O gringo, no entanto, não respondeu à altura e manteve o jejum de gols desde que chegou ao Bahia: sete jogos e nenhum gol com a camisa tricolor.

Já Uelliton, que foi regularizado no meio da semana, começou jogando no lugar do então titular Wilson Pittoni, que foi vetado pelo departamento médico e vai desfalcar o time por 15 dias. Mas o voltante, visivelmente ainda fora de forma, teve uma atuação discreta e foi substituído no intervalo da partida.

Outra estreia, também discreta, foi a do atacante Marcão. O centro-avante, contratado da reserva do América-MG, teve poucas chances de marcar e chegou a incomodar Wilson em uma jogada e passou em branco na sua primeira partida pelo Esquadrão.

Veja o vídeo do Ba-Vi

Diego Barreto Sem emoções, 1º Ba-Vi do ano termina empatado em Pituaçu

adblock ativo