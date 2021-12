Sem Duda e Maurren, atletismo vai levar 88 atletas para o Pan

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou, nesta segunda-feira, 8, que o Brasil terá a maior delegação de sua história na modalidade nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Foram convocados 88 atletas, sendo 47 homens e 41 mulheres. Até agora, o recorde pertence à delegação que competiu, em casa, no Rio, em 2007, com 85 pessoas.

A entidade brasileira adotou índices baixos para Toronto, convocando os dois atletas com melhores marcas em cada prova. Em algumas delas, mais de 10 atletas fizeram índices. No lançamento do dardo masculino, entretanto, só Julio Cesar de Oliveira alcançou a marca mínima exigida.

A enorme maioria dos atletas vai participar de apenas uma prova individual no Pan. As exceções são Ana Cláudia Lemos (100m e 200m), Keila Costa (salto triplo e em distância), Juliana Paula dos Santos (5.000m e 3.000m com obstáculos), Tatiele Roberta de Carvalho (5.000m e 10.000m) e Flávia Maria de Lima (800m e 1.500m). A delegação feminina é inferior à masculina também porque duas atletas do 4x400m (Jailma de Lima e Liliane Fernandes) participarão do 4x400m. Hederson Estefani está em três provas: corre o 4x400, e os 400m rasos e com barreiras.

O Brasil vai praticamente com força máxima para o Pan. Os principais desfalques são da maratona, uma vez que Marilson Gomes dos Santos está machucado e Solonei Rocha optou por disputar o Mundial - não há tempo de recuperação para que um mesmo maratonista corra em Toronto e em Pequim (China). Anderson Henriques, dos 400m, e Carlos Chinin, do decatlo, ambos machucados, sequer fizeram índice.

A delegação, entretanto, também está desfalcada de alguns nomes conhecidos, como o bicampeão mundial indoor Mauro Vinicius da Silva, o Duda, e da campeã olímpica Maurren Maggi, ambos do salto em distância. Os dois até fizeram índice, mas não ficaram como um dos dois melhores do ranking na respectiva prova.

Na equipe que vai ao Pan estão 18 atletas que já têm índice para os Jogos Olímpicos do Rio: Aldemir Gomes Júnior (200m), Bruno Lins (200m), Henderson Estefani (400m com barreiras), Thiago André (1.500m), Eder Antonio Souza (110m com barreiras), Thiago Braz (salto com vara), Caio Bonfim (marcha atlética de 20km), Rosângela Santos (100m e 200m), Ana Cláudia Lemos (100m e 200m), Vitória Rosa (200m), Geisa Coutinho (400m), Andressa de Morais (lançamento do disco), Fernanda Raquel (lançamento do disco), Fabiana Murer (salto com vara), Keila Costa (salto em distância), Erica Rocha (marcha atlética de 20km), Adriana Aparecida da Silva (maratona) e Marily dos Santos (maratona).

