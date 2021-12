Sem dores, Ronaldinho faz 1º treino físico no gramado

A reapresentação do elenco do Atlético Mineiro nesta terça-feira contou com uma novidade no gramado. Sem reclamar de dores, Ronaldinho Gaúcho fez seu primeiro treino físico no campo da Cidade do Galo. Ainda em processo de recuperação de uma lesão na coxa esquerda, ele fez uma corrida de 15 minutos e se mostrou animado com o rendimento.

"Estou muito feliz em poder voltar ao campo, sem sentir dor. A minha preocupação é de ficar bem o quanto antes, mas tenho que ir com calma para dar tudo certo e não correr nenhum tipo de risco", afirmou Ronaldinho, que fez seu primeiro treino em campo desde o dia 26 de setembro.

O início dos trabalhos físicos de Ronaldinho no gramado renovam as esperanças da torcida em ver o meia-atacante defendendo o Atlético no Mundial de Clubes da Fifa, no Marrocos, em dezembro. O jogador, que sofreu a lesão grave no fim do mês passado, ainda é dúvida para a competição internacional.

No treino físico desta terça, Ronaldinho teve a companhia dos zagueiros Réver e Gilberto Silva e do lateral-direito Michel, que também se recuperam de lesões.

adblock ativo