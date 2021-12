Sem dificuldades, Brasil goleia o Peru e segue líder na Copa América

Na reedição da final da última Copa América, o Brasil venceu o Peru por 4 a 0, nesta quinta-feira, no Engenhão, pela 2ª rodada da edição 2021 do torneio continental. Os gols do jogo foram marcados por Alex Sandro, Everto Ribeiro, Richarlison e Neymar, que chegou a 68ª bola na rede com a amarelinha, deixou Ronaldo (67) para trás, e se isolou como segundo maior artilheiro da Seleção. O líder do ranking é Pelé (77).

Mais uma vez a vitória brasileira não teve espetáculo e foi marcada pela já costumeira eficiência do time treinado por Tite, que fez os últimos dois gols já na reta final. Foi a nona partida seguida vencida pelo Brasil. Na Copa América a Seleção é líder do Grupo B, com seis pontos, e volta para campo na próxima quarta-feira, contra a Colômbia, mais uma vez no Engenhão.

O jogo

A partida começou com um ensaio de retranca peruana, mas eles precisaram mudar os planos já os onze minutos de jogo, quando Alex Sandro abriu o placar. A jogada começou pelo lado esquerdo, com avanço de Cebolinha. O cruzamento desviado terminou nos pés de Gabriel Jesus, que voltou a colocar a bola na área, onde o lateral-esquerdo apareceu para balançar as redes com a perna direita.

Depois de sofrer o gol o Peru até passou a ter mais posse de bola, só que os passes eram trocados longe da área brasileira, sem gerar perigo. Aos 39’ a Bicolor enfim conseguiu criar uma chance de gol. Yotún recebeu dentro da área, percebeu a saída de Éderson e tentou uma cavadinha, que foi cortada por Danilo, atento na cobertura.

O segundo gol brasileiro veio aos 22’ do segundo tempo, com Neymar. O camisa dez recebeu passe na entrada da área, girou, e pegou firme com a perna direita. Foi o quarto jogo seguido com gol dele, que chegou ao 68º pela Seleção.

Aos 43 minutos foi a vez de Everton Ribeiro fazer o dele depois de boa jogada coletiva, que teve participação de Neymar e Richarlison. Além da assistência, o atacante do Everton também apareceu para fazer o quarto da Seleção e fechar o placar do jogo aos 46'.

Mais Copa América

A segunda posição do Grupo B pertence à Colômbia, que empatou sem gols com a Venezuela, nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico, em Goiânia.

Nesta sexta-feira é a vez das equipes do Grupo A entrarem em campo pela segunda rodada. Às 21h, no Estádio Mané Garrincha, tem Argentina e Uruguai. Mais cedo, às 18h, Chile e Bolívia se enfrentam na Arena Pantanal, em Cuiabá.

