Sem criatividade, Vitória empata em 0 a 0 com o Confiança pelo Nordestão

Confiança e Vitória fizeram um jogo neste sábado, 27, no Barretão, em Lagarto, Sergipe, de muita disposição, muita correria, muita vontade, mas de poucas inspirações coletivas e individuais. Resultado: a partida, válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste, acabou empatada e sem gols.

Mais organizado, o time sergipano tentou dar as cartas do jogo, mas com pouco volume ofensivo e sem um meia com qualidade para organizar as jogadas, o Gigante Azulino teve dificuldades para entrar na defesa do Leão e finalizar.

Enquanto o Leão baiano optou por jogar no contra-ataque e nas jogadas pelos lados do campo. Mas, assim como o Confiança, o Rubro-Negro pouco conseguiu ameaçar o gol de Rafael Santos. Para piorar, ainda viu o volante Gabriel Bispo ser expulso na segunda etapa e enterrar qualquer tipo de pressão do Vitória nos minutos finais da partida.

Agora, o Leão volta as atenções para o Campeonato Baiano, no qual enfrenta o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, em jogo atrasado da 6ª rodada. No Baianão, o Rubro-Negro, ocupa a 7ª colocação, com cinco pontos conquistados, em três jogos disputados até agora.

Correria

Mandante, o Confiança começou a partida tentando se impor, indo pra cima. Melhor organizado e com maior posse de bola, faltou ao time sergipano um pouco mais de ousadia, de jogadas individuais para acabar a primeira etapa com o resultado positivo. Mesmo assim, ainda forçou o goleiro rubro-negro Lucas Arcanjo a fazer boas defesas.

Do outro lado, o Vitória iniciou o jogo respeitando bastante o Dragão e buscando brechas para sair em velocidade pelas laterais, com Pedrinho, pela esquerda, e com David e Raul Prata pela direita. Mas com os corredores bem protegidos, o Confiança conseguiu anular a grande maioria das investidas do Leão.

O primeiro lance de perigo surgiu aos 14. Após falta cobrada na área do Vitória, a bola passou por todo mundo e sobrou com Bareiro. Desequilibrado, dentro da pequena área, o zagueiro chutou em cima de Lucas Arcanjo, que fez uma defesa de bom reflexo.

No minuto seguinte, o Gigante Azulino voltou a assustar. Após cobrança de escanteio ensaiada, a bola foi levantada na área do Vitória. Isaque subiu mais que a defesa rubro-negra e desviou de cabeça, a bola tirou tinta da trave rubro-negra.

Os sustos foram bons para deixar o Leão mais ligado no duelo e sair mais para o jogo. Aos 38, João Pedro tabela com David e ficou cara a cara com Rafael Santos e tentou por cobertura, mas o goleiro levou a melhor e evitou o gol. Raul Prata ainda assustou em cobrança de falta para fora.

Na mesma

Os técnicos Daniel Paulista e Rodrigo Chagas mexeram bastante nas equipes, o jogo continuou com o mesmo ritmo. E, mesmo com muito volume de jogo dos dois lados, faltou capricho e pontaria para as duas equipes.

Bareiro e Caique Sá assustaram pelo lado do Confiança e David perdeu uma chance clara para o Vitória.

Gabriel Bispo ainda acabou expulso e praticamente acabou com as chances do Leão na partida deste sábado.

