Sem contrato, Ronaldinho diz que quer ficar no Atlético

Com contrato finalizado no fim deste mês, Ronaldinho Gaúcho não esconde a preferência por seguir no Atlético Mineiro, time no qual brilhou neste ano, principalmente durante a conquista da Copa Libertadores. O meia-atacante admite o interesse em prolongar seu vínculo, mas evita comentar a negociação.

"Hoje não penso em outra coisa que não seja o Atlético", afirmou o jogador, logo após a vitória do Atlético sobre o Guangzhou Evergrande, por 3 a 2, na disputa do terceiro lugar no Mundial de Clubes da Fifa, no Marrocos.

"Agora é descansar e deixar meu irmão conversar com o clube. Eu paro de trabalhar e ele começa. Quem vai falar sobre meu futuro é meu irmão. Ele que vai sentar e conversar. Agora é meu período de férias, vou esquecer um pouco o futebol. É só descansar", disse, referindo-se ao irmão e empresário Roberto de Assis.

