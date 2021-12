Sem clube, baiana Ana Marcela espera proposta

Tudo é possível: desde passar a treinar no exterior a ocorrer uma volta por cima à Bahia por parte da campeã mundial de maratonas aquáticas Ana Marcela Cunha, de 23 anos. A possibilidade de ela representar o estado na Olimpíada de 2016 é admitida pelos próprios gestores de sua carreira, neste caso os pais George Cunha e Ana Patrícia.

O encerramento de contrato com o Sesi-SP deixa livre a bicampeã mundial dos 25 km e tricampeã da Copa do Mundo para negociar com um clube. "Ana viajou à China para disputar a próxima etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas e nos deixou encarregados de buscar alternativas", afirmou George.

"Há três clubes interessados. Hoje à noite (segunda-feira) vamos disparar um e-mail padrão para seis deles, a maioria de São Paulo ", revelou George, ao comentar o comunicado oficial de desligamento de Ana Marcela com o Sesi-SP.

A lista não confirmada nem desmentida por seu pai inclui os paulistas Corinthians, Pinheiros e Unisanta, o gaúcho Grêmio Náutico União, e o Minas Tênis Clube. Existiriam ainda clubes do Rio de Janeiro.

Por sua assessoria de imprensa, a nadadora baiana se pronunciou sobre a saída do Sesi: "Por motivo de não termos chegado a consenso para renovação contratual, estamos encerrando de comum acordo nossos vínculos empregatícios e empresariais em 31 de outubro próximo".

Ela obteve grandes conquistas neste ano, como a vaga na Rio-2016. "Ana só coloca duas condições de contrato: escolher o lugar onde treinar e que a equipe multidisciplinar seja a dela, para assegurar a continuidade da preparação visando ao pódio na Olimpíada", observou George.

Salvador na lista

Consultado sobre a possibilidade de inclusão da Bahia nas opções e lembrado de que Salvador não possui piscina com dimensões olímpicas, o pai da nadadora minimizou a situação. "Se, por exemplo, o Minas nos fizer uma grande proposta, a gente não vai para lá? Por que não Salvador? A piscina, vão entregar em dezembro, a gente arrenda para Ana nadar", brincou.

Cunha contou ter acessado o site do FazAtleta - programa de incentivo ao esporte mantido pelo governo baiano - com o objetivo de saber os requisitos para aprovação no projeto. "Vou enviar um e-mail padrão também para a gestão do programa", decidiu, ao saber do interesse local.

Dupla baiana

Saber que Ana Marcela está sem clube provocou expectativa no secretário executivo do FazAtleta, Rodrigo Farias. "Já pensou, Ana Marcela e Allan do Carmo representando a Bahia na Olimpíada? Seria espetacular", empolgou-se.

Esperançoso, mas cauteloso, ele fez planos: "A mesma Bahiagás que patrocina Allan poderia receber Ana. Allan tem bolsa para ele e o técnico, equipe multidisciplinar, viagens, diárias, material esportivo, seguro de vida, toda estrutura".

No ano passado, o FazAtleta chegou a negociar com o campeão mundial de canoagem Isaquias Queiroz. O contrato com ele não avançou devido à multa contratual considerada cara. Segundo Farias, as portas continuam abertas para o canoísta baiano. E agora também para Ana, que nadará na segunda-feira e no dia 17 pela Copa do Mundo. A partir de 1º de novembro, em Salvador, ela competirá nas finais do Campeonato Brasileiro.

