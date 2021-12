Após a derrota de Rafael dos Anjos na madrugada desta sexta-feira, 8, contra o americano Eddie Alvarez pela categoria leves, o Brasil ficou sem nenhum cinturão no UFC, o que não acontecia desde outubro de 2006.

No entanto, a redenção do país pode vir já neste sábado, 9, no UFC 200 em Las Vegas (EUA), o maior evento da história da organização. Este reunirá no octógono cinco brasileiros, três no card principal. Entre eles estão Anderson Silva e Amanda 'Leoa' Nunes. A lutadora poderá se tornar a primeira brasileira a faturar um cinturão. A conquista também seria a primeira 100% baiana - Júnior Cigano treinava em Salvador, mas é nascido em Santa Catarina, e Lyoto Machida, apesar de soteropolitano, é radicado no Pará.

A rival da Leoa será a campeã peso galo Miesha Tate. Já Anderson Silva e José Aldo farão combates nas categorias meio-pesado (com peso combinado) e pena, respectivamente contra Daniel Cormier e Frankie Edgar - o confronto entre Aldo e Edgar valerá o título interino dos penas, pois o campeão da categoria, Connor McGregor, subiu de categoria provisoriamente.

Anderson roubou a cena e acabou virando um dos destaques ao entrar como substituto de Jon Jones para encarar Cormier. Jones foi flagrado de novo em exame antidoping e acabou retirado do card.

Redação e Agências Sem cinturões, Brasil pode ganhar dois no UFC 200

A luta, porém, não será mais a principal da noite e não valerá cinturão. Sem Jones no card, o confronto masculino mais importante do evento passa a ser entre Brock Lesnar e Mark Hunt nos pesados.

Ao longo da semana, Spider mostrou desenvoltura ao comentar o retorno ao octógono após ser flagrado em exame antidoping. A empreitada está sendo encarada como um autoteste, segundo o próprio Anderson, que, antes da má fase, era considerado um dos mais temidos entre os lutadores do MMA e manteve o cinturão dos médios por longo período.

"Foram várias fases dentro do octógono. Ninguém conseguiu igualar o que fiz. Voltar já com um desafio igual a esse é sensacional", disse ele, que tratou de agradecer ao chefão Dana White pela chance.

"Qualquer que seja o resultado dessa luta, estou aqui para me testar, não para dizer que sou melhor do que alguém. Mas acredito que ninguém repetirá meus feitos no UFC", desafiou o paulista.

Luta principal é feminina

Apesar da badalação em torno dos homens, a última luta da noite vai ser entre Miesha Tate e Amanda Leoa. Será a primeira oportunidade da baiana de brigar pelo cinturão do UFC. Para se tornar desafiante de Tate, a brasileira conquistou uma série de três vitórias.

Para a rival, Amanda exige cautela. "Acho que Amanda Nunes é muito dura. Pedi a segunda melhor pessoa da divisão e essa pessoa é ela, sem dúvida", declarou a campeã.

