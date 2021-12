Sem chuva, Interlagos tem pista seca antes da corrida

Depois da forte chuva de sábado, 23, o Autódromo de Interlagos amanheceu sob tempo nublado, mas com a pista seca neste domingo, 24. A poucas horas do início do GP do Brasil de Fórmula 1, marcado para as 14 horas, o traçado está praticamente todo seco, apesar da previsão de tempo ruim para o decorrer do dia.

Os termômetros do circuito marcam 20 graus, com umidade de 78%. A expectativa é de que a temperatura siga variando de 18 a 22 graus, com boas chances de pancadas de chuva durante a corrida. É provável que a prova exija dos pilotos variações constantes de pneus intermediários e de chuva. No momento, contudo, o sol desponta ainda sem força entre as nuvens.

"Ainda não choveu, mas a chance é grande. Temos que ficar prontos para qualquer situação. Aqui tudo pode acontecer, tanto no seco quanto no molhado", projetou Felipe Massa, logo ao chegar no autódromo. Em sua despedida da Ferrari, o brasileiro aposta no seu conhecimento da pista para minimizar as variações do tempo. "Dá certa vantagem, claro. Será um extra, uma força a mais".

O piloto também conta com o apoio dos torcedores para fazer bonito em Interlagos. "O sentimento é sempre bacana. Dá para sentir a energia de toda a torcida chegando na pista. Até no farol, onde algumas pessoas estavam vendendo bonés, as pessoas me deram força. É sempre especial correr aqui e a energia é sensacional", afirmou o brasileiro.

A previsão é de que as arquibancadas de Interlagos fiquem cheias neste domingo, mas não lotadas. No sábado, a organização do GP registrou a presença de 49.822 pessoas no autódromo, ainda que houvesse muitos trechos vazios no circuito.

Ainda há ingressos disponíveis para quase todas as áreas do autódromo, com exceção dos setores D e F, e do Star Lounge, na área VIP. O valor dos bilhetes varia de R$ 525 a R$ 2.720.

