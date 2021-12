Sem brilho, Djokovic derrota francês na estreia em Miami

Sem exibir o mesmo brilho da final de Indian Wells, Novak Djokovic estreou com vitória no Masters 1000 de Miami nesta sexta-feira. O sérvio, que bateu Roger Federer na decisão de domingo, derrotou o francês Jeremy Chardy por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e iniciou sua busca pelo quarto título na Flórida.

O atual número dois do mundo faturou uma quebra de saque no início e abriu vantagem com facilidade. No entanto, viu Chardy reagir no fim do set e devolver a quebra. O francês até tentou buscar o empate, mas voltou a perder o serviço, cedendo a parcial ao sérvio.

O segundo set foi mais tranquilo para Djokovic. Após conquistar nova quebra, o sérvio administrou a vantagem e ainda viu Chardy sentir dores no tornozelo esquerdo nos games finais. O francês recebeu atendimento médico, voltou ao jogo, mas não conseguiu evitar a vitória de Djokovic após 1h24min de confronto.

Na terceira rodada, o sérvio vai enfrentar o alemão Florian Mayer. No retrospecto direto, Djokovic venceu as cinco partidas disputadas contra o futuro adversário em Miami. Ainda nesta sexta, o búlgaro Grigor Dimitrov avançou na chave ao derrotar o espanhol Albert Montañes por 6/1, 6/7 (5/7) e 6/3.

adblock ativo