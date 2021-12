Sem brasileiros, seleção ideal da Uefa é dominada por Real Madrid e Bayern

Após promover votação realizada com os seus internautas, a Uefa anunciou nesta sexta-feira, 9, por meio do seu site oficial, a sua seleção ideal de 2014. Nenhum brasileiro figura entre os 11 eleitos, sendo que Real Madrid e Bayern de Munique contam com o maior número de jogadores, com três do time espanhol e quatro da equipe alemã.

Entre eles, por sinal, estão o goleiro Neuer e o atacante Cristiano Ronaldo, que são finalistas da Bola de Ouro da Fifa ao lado de Lionel Messi, outro que figura neste time ideal da Uefa. O argentino é único representante do Barcelona nesta equipe. A premiação que elegerá o melhor jogador do mundo de 2014 acontecerá nesta segunda-feira.

Os outros três nomes do Bayern eleitos na votação promovida pela entidade que controla o futebol europeu são os alemães Philipp Lahm e o austríaco David Alaba, ambos laterais, e o atacante holandês Arjen Robben, escolhido para atuar como meia nesta seleção.

Já o Real Madrid teve também o zagueiro espanhol Sergio Ramos e o meio-campista Tony Kroos eleitos, mas vale ressaltar que até o final da temporada passada do futebol europeu o alemão defendeu o Bayern, antes de se transferir para o clube espanhol após se sagrar campeão do mundo na Copa de 2014.

Os outros escolhidos para a seleção ideal da Fifa é o zagueiro uruguaio Diego Godín, do Atlético de Madrid, o meia argentino Di María, do Manchester United, e o atacante sueco Ibrahimovic, do Paris Saint-Germain. Eleita por internautas, essa seleção acabou ficando ofensiva ao extremo, pois Kroos é o único jogador com características de marcação escolhido para atuar no meio-campo.

Assim, o time ideal da Uefa foi formado com Neuer; Lahm, Sergio Ramos, Godín e Alaba; Kroos, Di Maria e Robben; Messi, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo.

A seleção ideal da Uefa foi eleita após computar o expressivo número de 8.410.413 votos, sendo que Cristiano Ronaldo foi o jogador mais votado entre os 11 jogadores escolhidos, com um total de 598.287. Sergio Ramos, por sua vez, foi o segundo desta lista, com 574.889, enquanto Lahm ficou em terceiro, com 506.781.

