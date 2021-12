Sem Artur, André Jardine convoca Seleção Olímpica para amistosos

Depois de Guilherme Dalla Dea anunciar a lista de 21 jogadores para a disputa do Mundial Sub-17 e de Tite chamar 23 para amistosos do time principal em Cingapura, foi a vez nesta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, do técnico André Jardine convocar 23 atletas para a seleção sub-23 para amistosos em outubro que servem de preparação para o Pré-Olímpico, que será em janeiro na Colômbia.

Visando a conquista de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 para tentar repetir a medalha de ouro conquistada no Rio-2016, a seleção sub-23 já fez dois amistosos neste mês - contra Colômbia e Chile, em São Paulo - e enfrentará Venezuela e Japão nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente, no Recife. Em novembro, disputará as duas últimas partidas antes do Pré-Olímpico.

De fora dos jogos contra Colômbia e Chile, Pedro e Rodrygo foram chamados para o setor de ataque. O primeiro, recém contratado pela Fiorentina junto ao Fluminense, participou da conquista do título do Torneio Maurice Revello (antigo Torneio de Toulon), na França, em junho, e volta à seleção. O segundo ganha mais uma oportunidade no momento em que começa a ganhar chances no time principal do Real Madrid com o técnico francês Zinedine Zidane.

Temendo problemas com o mesmo Real Madrid para uma liberação em janeiro para o Pré-Olímpico, Vinicius Junior ficou de fora da seleção sub-23. Jardine explicou que a situação o obriga a não convocá-lo. "Existem atletas que nós acreditamos estar em um outro momento. Temos a consciência da dificuldade que seria contar com ele lá em janeiro, no Pré-Olímpico", disse o treinador brasileiro sobre o atacante que também não foi chamado desta vez por Tite no time principal.

Além de Pedro e Rodrygo, outras novidades da lista são o meia Bruno Guimarães, um dos destaques do Athletico-PR na conquista do título da Copa do Brasil, e o atacante Malcom, ex-Corinthians e Barcelona que atualmente joga no Zenit St.Petersburg, da Rússia.

"Realmente o Bruno Guimarães é um jogador com nível de excelência em suas escolhas, a gente já há bastante tempo acompanha. Gostaríamos de ter trazido antes, algumas situações impediram isso. Essa convocação faz justiça à sua qualidade", ressaltou Jardine.

No Recife, a seleção brasileira enfrentará a Venezuela no estádio dos Aflitos, casa do Náutico que passou por uma grande reforma recentemente, no dia 10 de outubro, e o Japão na Arena Pernambuco, usado na Copa do Mundo de 2014, no dia 14.

adblock ativo