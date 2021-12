Sem apontar culpados, árbitro relata briga do Ba-Vi na súmula

A confusão generalizada na porta dos vestiários e que se transferiu para o campo, entre jogadores e comissões técnicas de Bahia e Vitória, foi relatada pelo árbitro, o cearense Luiz César de Oliveira Magalhães, na súmula da partida. Sem apontar nomes, ele descreveu o evento como “um tumulto generalizado”.

“Informo que ao final do jogo, quando a equipe de arbitragem já estava reunida no centro do campo, houve uma correria entre atletas das duas equipes na saída do campo de jogo em direção à zona mista, onde se deu início um tumulto generalizado entre atletas e comissão técnica de ambas as equipes, com troca de agressões físicas (socos e pontapés) entre eles. Informo que não foi possível identificar quem deu início ao tumulto, devido a distância e a quantidade de pessoas próximas ao tumulto (repórteres, fotógrafos, gandulas, funcionários das equipes, atletas sem camisa e atletas de colete”, diz o documento publicado no site oficial da CBF, organizadora da Copa do Nordeste.

Como nomes não foram mencionados, aumentam as chances de nenhum atleta ser punido e ficar de fora das finais do torneio. Contudo, é ainda possível que por meio das imagens da partida feitas pela imprensa, a procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) apresente denúncia contra jogadores, membros das comissões técnicas e até contra os clubes.

Após venda exclusiva para sócios no domingo, foi liberada ontem a comercialização de ingressos para o jogo de ida da final do Baianão, amanhã, às 21h45, na Arena Fonte Nova, com torcida única para o Bahia. Os bilhetes para a grande decisão, domingo, às 16h, no Barradão, com acesso apenas para rubro-negros, serão vendidos a partir de amanhã.

