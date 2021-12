Sem acerto com o Cruzeiro, Régis deixa o Bahia e fica livre no mercado

Chegou ao fim a passagem do meia Régis pelo Bahia. Contratado pelo Tricolor em 2016, por empréstimo junto ao Sport, e acertado em definitivo em 2018, o atleta não teve seu vínculo renovado com o Esquadrão.

Emprestado ao Cruzeiro no início da temporada, o jogador viveu altos e baixos pela equipe mineira, que não conseguiu o seu principal objetivo na temporada: O acesso à Série A. Além do time celeste, o meia foi emprestado pelo Bahia ao Al- Wehda, da Arábia Saudita, em 2018.

Sem espaço no time de Felipão, Régis não interessava mais ao clube, que não pode registrar novos atletas devido a uma punição da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

Livre no mercado, o meia deixa o Tricolor com os títulos da Copa do Nordeste de 2017 e o Estadual de 2018, além do acesso à Série A em 2016.

Por meio de publicação nas redes sociais, o Cruzeiro agradeceu ao jogador e lhe desejou sorte na carreira. Confira:

Nessa quinta, 31/12/2020, encerrou-se o vínculo de empréstimo do meia Régis com o Cruzeiro, cedido pelo Esporte Clube Bahia. O Cruzeiro agradece ao profissionalismo e dedicação de Régis no período em que defendeu a camisa celeste e deseja sucesso na sequência de sua carreira. — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 1, 2021

adblock ativo