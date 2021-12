Seletivas definem representantes da Bahia nos Jogos Escolares da Juventude

Foram definidos os atletas que vão defender a Bahia nos Jogos Escolares da Juventude, que acontece em novembro, em Blumenau, Santa Catarina.

Neste sábado, 24, o judoca João Vitor, de 17 anos, aluno da Escola Municipal Floripes Sodré, conquistou a medalha de ouro nas seletivas estaduais. Direto do município de Madre de Deus, foram conquistados quatro medalhas de ouro, também no Judô.

Kauan de Jesus Monteiro, aluno do Colégio São Tomaz de Cantuária, faturou o ouro no tênis de mesa. A aluna do Colégio Modelo de Camaçari, a ginasta Karen Conceição foi campeã no instrumento maças. A equipe baiana de ginástica rítmica é formada ainda pelas atletas Alana Barbosa, Júlia Gois e Amanda Reis.

No vôlei de praia, as alunas do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP), Xaiane Ribeiro e Sara Alves, conquistaram a primeira medalha de ouro da edição de 2019 nas seletivas das modalidades individuais. Anna Luisa Monteiro, aluna do Colégio Modelo de Juazeiro, garantiu sua vaga para etapa em Blumenau na categoria pesado da luta olímpica. E Jonas Ulisses e Kathleen Beatriz, campeões de xadrez, também irão para o nacional.

