Seletiva do Campeonato Brasileiro de Karatê começa sexta

Salvador será palco da seletiva do Campeonato Brasileiro de Karatê nesta sexta-feira, 8. A competição será aberta às 9h na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), situada no bairro de Piatã, e irá selecionar atletas e paratletas para a etapa final, marcada para outubro, em São Paulo.

Cerca de 700 participantes de 21 estados disputarão modalidades no estilo kata e kumitê, nas categorias sub 7, 8, 10, e 12 anos; cadete 15 e 16 anos; júnior de 18 a 21, sênior e máster - a partir de 35 anos.

adblock ativo