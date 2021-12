Seletiva classifica 31 judocas baianos para o Brasileiro

O Campeonato Brasileiro Sub-13 e Sub-15 de Judô contará com a participação de 31 judocas baianos. Os atletas foram selecionados no sábado, 23, na III etapa do Circuito Baiano, realizada no Centro Pan-americano de Judô (CPJ), em Lauro de Freitas , na Região Metropolitana de Salvador (RMS) . A medalha de ouro na seletiva estadual era o passaporte para a competição nacional.

No Brasileiro Sub-15, que ocorre em Cuiabá (MT), no mês de agosto, a Bahia terá 15 judocas: 8 no masculino e 7 no feminino. A favorita para a conquista da vaga e para o brasileiro, a baianinha Jaqueline Nascimento, venceu a seletiva na categoria ligeiro (menos de 40 kg) com três vitórias por ippon.

Ela é a atual campeã brasileira sub-13 e busca neste ano vencer a competição nacional sub-15. Jaqueline também é tri campeã brasileira regional e foi terceira colocada no Pan-americano de Porto Rico, em 2014.

"Ganhei as três etapas estaduais este ano e vou focada em levar o ouro para garantir vaga no Sul-americano ou Pan-americano, as duas competições internacionais possíveis para garotas da minha idade ainda este ano. Se eu chegar à final já garanto uma das vagas", conta Jaqueline ao Site da Febaju.

No Brasileiro Sub-13, que será realizado em setembro, também no CPJ, a Bahia tem 16 atletas representando o estado: 8 na categoria masculina e 8 na feminina. Um dos destaques dessa faixa etária é Caillan Gabriel, que levou a medalha de ouro na categoria leve (menos de 38 kg), também com três ippons. "Vou participar do Brasileiro pela primeira vez e preciso mostrar serviço. É o nome da Bahia que está em jogo", afirmou o antenado Gabriel também ao Site da Federação.

Confira aqui o resultado final da seletiva.

