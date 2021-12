Seletiva baiana para Brasileiro de Judô ocorre neste sábado

O Campeonato Baiano Sub-13 e Sub-15 de Judô e a seletiva para o Campeonato Brasileiro serão ralizados neste sábado, às 8h, no Centro Pan-americano, em Lauro de Freitas, e irá definir os representantes do estado na competição nacional em duas faixas etárias.

Segundo a Federação Baiana de Judô (Febaju), a III Etapa do Circuito Baiano de Judô também faz parte da programação das atividades. Os judocas locais das duas faixas etárias, campeões de cada categoria (masculina e feminina), terão vagas no Campeonato Brasileiro.

Ao todo, serão conhecidos os 16 atletas baianos. No evento, estão inscritos 575 atletas, com 81 no Sub-13 e 107 Sub-15. Os outros 387 irão competir no Circuito Baiano. O Brasileiro Sub-15 ocorre no mês de agosto, em Cuiabá, no Mato Groso. Já o Sub-13 será realizado na Bahia, em setembro.

Entre os favoritos, está Jaqueline Santos, de 13 anos, campeã brasileira e terceira colocada no Pan-americano no Sub-13em 2014, na categoria ligeiro (menos de 40 kg). Este ano, Jaqueline fará a sua estreia no Sub-15.

"Toda transição de uma faixa etária para outra exige um tempo de adaptação e, no judô, não podemos apontar favoritos, porque um único movimento pode decidir a luta, mas acredito na vaga e que ela pode trazer medalha do brasileiro", disse o técnico de Jaqueline, Luiz Sant'Anna, ao Site da Febaju.

