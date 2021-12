Seleções disputam vagas nas oitavas do Intermunicipal

Por uma vaga nas oitavas de final, 32 seleções do interior da Bahia fazem a partida de volta do mata-mata do Campeonato Intermunicipal, neste domingo, 8, a partir das 15h.

As 16 vagas na próxima fase poderão ser decididas nos pênaltis, caso as partidas termimem empatadas nesses duelos de volta.

Na fase de oitavas de final os jogos vão ser disputados a partir do dia 15 de outubro.

Até agora, foram realizadas 256 partidas e marcados 557 gols. Nesta mesma fase da competição, no ano passado, tinham sido realizadas 264 partidas e anotados 642 gols.

Partida ao vivo

A TVE escolheu para transmitir, ao vivo, a partida entre as seleções de Saubara e Catu. O torcedor poderá acompanhar ainda pelo no facebook oficial da emissora (/tvebahia), no youtube (/tvebahia).

No jogo de ida, Saubara empatou em 1 a 1, fora de casa, e agora decide a vaga no estádio Municipal de Saubara.

