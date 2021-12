Seleções de Argentina e Colômbia chegam em Salvador para Copa América

As seleções da Argentina e Colômbia chegaram em Salvador para a disputa da Copa América. Os hermanos pisaram no solo soteropolitano neste domingo, 9, por volta das 23h30, enquanto os colombianos chegaram na manhã desta segunda-feira, 10.

As duas equipes se enfrentam no próximo sábado, 15, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Grupo B. A Argentina confirmou que treina no Barradão, estádio do Vitória, nesta segunda, às 18h. A atividade não será aberta ao público.

A delegação colombiana ainda não confirmou a programação de treinos. Além do Barradão, o Estádio de Pituaçu, CT do Fazendão (Bahia) estarão disponíveis para as seleções que jogam na Arena Fonte Nova.

Salvador recebe ainda outros quatro jogos, são eles: Brasil x Venezuela, 18/06; Equador x Chile, 21/06; Paraguai x Colômbia, 23/06; e uma partida das quartas de final, no dia 29/06.

