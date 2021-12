Seleções brasileiras de rugby participam de competições internacionais

As seleções Brasileiras de rugby feminina e masculina terão agenda no fim em competições internacionais. A seleção feminina vai ao Canadá para etapa da Série Mundial, e a masculina estreia pela sul-americana, no Paraguai.

As Yaras (feminino) disputam a Série Mundial de Sevens 2018/19, em Langford, ainda como convidadas. os Tupis (masculino) começam a competição jogando contra o Paraguai, fora de casa, no estádio Héroes de Curupaytí. Seleção masculina é a atual campeã da sul-americana.

A partida Brasil x Paraguai está marcada para 16h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Tigo Sports. O torneio das yaras tem transmissão pelo canal do YouTube World Rugby e pelo Facebook da World Rugby Sevens.

