Seleção volta a jogar bem e bate Portugal em amistoso

O Brasil voltou a deixar uma impressão positiva e derrotou Portugal de virada, por 3 a 1, nesta terça-feira, em amistoso realizado em Boston, nos Estados Unidos. Depois de golear a Austrália por 6 a 0 no sábado, a seleção teve outra boa exibição, principalmente na etapa inicial, e não teve maiores dificuldades para bater os portugueses, que estavam sem Cristiano Ronaldo, lesionado.

O jogo, aliás, foi bem diferente do primeiro para o segundo tempo. Nos 45 primeiros minutos, as equipes buscaram bastante o ataque, mas o Brasil foi mais eficiente e, com show de Neymar, alcançou a vantagem de 2 a 1. Na etapa final, o time brasileiro definiu o placar logo no início e daí para frente o que se viu foi um duelo sonolento, com os dois times mostrando desinteresse.

Se Neymar foi o destaque em campo, o confronto teve no técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari seu principal personagem fora dele. Este foi reencontro de Felipão com Portugal, cinco anos após ele deixar o comando da equipe em 2008. Muito querido por lá, o treinador levou a seleção, que comandou por seis temporadas, ao vice-campeonato da Eurocopa em 2004.

O JOGO - O jogo não teve nada de amistoso em seu início e em menos de dez minutos dois cartões amarelos foram mostrados, um para cada lado (João Pereira e Neymar). Futebol mesmo só foi visto a partir dos 11 minutos, quando Maicon foi à linha de fundo e cruzou para Paulinho, que bateu para fora. Menos de um minuto depois, Portugal respondeu com Raul Meireles acertando a trave de cabeça, após cruzamento da direita.

As duas equipes pressionavam a posse de bola adversária e foi assim que Portugal chegou ao primeiro gol, aos 17 minutos. Paulinho saiu jogando errado, Miguel Veloso roubou e encheu o pé. O próprio Paulinho travou, a bola subiu e Maicon, sozinho, tentou o recuo de cabeça para Julio Cesar. Raul Meireles, mais esperto, se antecipou e tocou na saída do goleiro.

A resposta da seleção saiu quando Neymar recebeu pela esquerda e encheu o pé. Rui Patrício espalmou e a bola sobrou para Bernard, que tentou driblar o goleiro e, travado, adiantou demais. Na cobrança de escanteio de Neymar, Thiago Silva subiu mais alto que a defesa adversária e fuzilou o goleiro para empatar aos 23 minutos.

As duas seleções seguiam brigando muito em campo e por diversas vezes Neymar foi ao chão. Quando voltavam a jogar futebol, as chances eram criadas. Foi assim aos 32 minutos, quando João Pereira explorou novamente o espaço nas costas de Maxwell e cruzou para Nani, que cabeceou muito próximo à trave de Julio Cesar. Dois minutos depois, o Brasil virou com um lindo gol de Neymar. Ele arrancou pelo meio, passou por Miguel Veloso e Pepe e bateu no canto de Rui Patrício.

O gol empolgou a seleção, que quase fez o terceiro já aos 35. Maicon foi lançado pela direita, invadiu a área, mas na hora do cruzamento para Jô exagerou na força. Aos 37, um lance parecido, mas do outro lado. David Luiz recebeu, foi à linha de fundo e cruzou para Bernard, que só não marcou por conta de um leve desvio do zagueiro. A blitz brasileira teve sequência no escanteio e Paulinho quase marcou.

O ímpeto da seleção no primeiro tempo parou por aí, mas logo no retorno para a etapa final o Brasil voltou a marcar. Aos quatro minutos, Neymar deu ótima enfiada de bola para Maxwell, que cruzou da linha de fundo, rasteiro, para Jô. Já sem goleiro, o atacante só desviou.

Com a vantagem de 3 a 1, o Brasil relaxou e Portugal aproveitou para crescer. Como os brasileiros faziam até então, desta vez eram os portugueses que encurralavam a defesa adversária e começavam a criar chances. A falta de criatividade, no entanto, faziam com que as oportunidades se resumissem a chutes de longe, principalmente com Nani, que arriscou três vezes praticamente seguidas.

Aos poucos os dois treinadores passaram a fazer testes e a partida foi perdendo em emoção e qualidade. Satisfeito com o resultado, o Brasil se fechou e esperava um contra-ataque para marcar mais um. Aos 29 minutos Neymar foi lançado pela esquerda, fez bela jogada e tocou para Hernanes, que pegou mal.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 3 X 1 PORTUGAL

BRASIL - Julio Cesar; Maicon, Thiago Silva, David Luiz e Maxwell; Luiz Gustavo, Paulinho (Henrique), Ramires (Oscar) e Bernard (Hernanes); Jô (Alexandre Pato) e Neymar (Lucas). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

PORTUGAL - Rui Patrício; João Pereira (Helder Postiga), Bruno Alves, Pepe (Luis Neto) e Fábio Coentrão (Antunes); Miguel Veloso, João Moutinho (Rúben Amorim), Vierinha (Lica) e Raúl Meireles; Nelson Oliveira e Nani. Técnico: Paulo Bento.

GOLS - Raul Meireles, aos 17, Thiago Silva, aos 23, e Neymar, aos 33 minutos do primeiro tempo. Jô, aos quatro minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - João Pereira, Helder Postiga, Bruno Alves, Rubén Amorim (Portugal); Neymar, Ramires (Brasil).

ÁRBITRO - Juan Uzman (Estados Unidos).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Gillette Stadium, em Boston (EUA).

