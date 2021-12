Seleção termina ano com base, prata olímpica e novo técnico

O ano começou para a seleção brasileira com dois objetivos bem claros, que eram a formação de uma base, até então praticamente inexistente, e o inédito ouro olímpico, e terminou com a primeira meta sendo parcialmente cumprida e a segunda ficando com o amargo gosto de prata, fatores que combinados contribuíram para a queda do técnico Mano Menezes.

A primeira partida em 2012 dos pentacampeões mundiais aconteceu em fevereiro, contra a Bósnia, na Suíça. Da escalação daquela partida, dois nomes saltam aos olhos: o goleiro Júlio César e o meia Ronaldinho Gaúcho. Ambos parte de um plano de tornar a equipe mais experiente, iniciado na reta final do ano anterior.

Justamente essa partida, contra o rival do Leste Europeu, foi a última vez da dupla com a camisa da seleção. O Brasil vencera aquela partida por 2 a 1 (Marcelo e Papac, contra, marcaram para o Brasil, e Dzeko para a Bósnia), mas como em outras inúmeras oportunidades não convenceu.

Ainda haveria por vir a formação de um elenco para a disputa dos Jogos de Londres, que aconteceu paralelamente as partidas da seleção principal. O primeiro amistoso com elenco formado basicamente por jogadores "olímpicos" aconteceu já com a convocação feita, contra o Reino Unido, em Middlesbrough. A falta de uma preparação independente foi alvo de críticas, desde maio, com a decisão de tirar Ney Franco, técnico que classificou o Brasil para os Jogos, do comando da equipe olímpica.

Antes desse duelo, foram uma série de jogos com um "misto"de jogadores da principal e os atletas sub-23. Foi assim, por exemplo, no segundo amistoso brasileiro do ano, contra a Dinamarca, em maio. Dos 17 jogadores que entraram em campo, 13 tinham menos de 23 anos, a idade limite para atuar nos Jogos - excetuando pelos três acima desta faixa. O Brasil venceu por 3 a 1, com dois gols de Hulk, e um de Zimling, contra, com Bendtner descontando.

Logo depois do duelo contra os nórdicos, disputado na Alemanha, a seleção brasileira iniciou uma turnê nos Estados Unidos com o mesmo grupo de jogadores da partida anterior. Na estreia, boa vitória sobre os anfitriões, por 4 a 1 (Neymar, Thiago Silva, Marcelo e Pato).

O restante das apresentações em solo americano, no entanto, não foi bem sucedido. Primeiro, derrota para o México, por 2 a 0 (Giovanni dos Santos e Hernández). Logo em seguida, um jogaço contra a Argentina, que terminou com vitória dos vizinhos por 4 a 3, com Messi desequilibrando com um hat-trick (Fernández completou para os argentinos; Rômulo, Oscar e Hulk descontaram).

Com os testes, veio a convocação final para os Jogos Olímpicos. Os três acima de 23 anos chamados foram o zagueiro Thiago Silva, o lateral esquerdo Marcelo e o atacante Hulk. A surpresa era a ausência de David Luiz, forte favorito a ocupar uma das vagas entre os mais experientes. No mais, destaque para a presença de Neymar, já titular absoluto da seleção principal.

O único amistoso preparatório, como dito acima, foi o duelo contra a seleção anfitriã dos Jogos. Vitória por 2 a 0, com Sandro e Neymar marcando. Logo em seguida a bola rolou no grupo C, com a relativa facilidade que o sorteio da chave previra, com vitórias sobre Egito, por 3 a 2 (Rafael, Leandro Damião e Neymar, marcando para o Brasil), Belarus, por 3 a 1 (Pato, Neymar e Oscar), e Nova Zelândia, por 3 a 0 (Danilo, Leandro Damião e Sandro), assegurando a classificação às quartas de final como a única seleção com 100% de aproveitamento no torneio.

Nas quartas de final, o desafio parecia simples, vencer Honduras, mesmo com a seleção centro-americana tendo sido uma das causadoras da eliminação da Espanha. A equipe de Mano Menezes, no entanto, esteve perdendo por duas vezes, mas conseguiu vencer por 3 a 2, com dois gols de Leandro Damião e um de Neymar. A tranquilidade veio nas semifinais, com um 3 a 0 sobre a Coreia do Sul, com mais dois de Damião e um de Rômulo.

Na decisão, contra os mexicanos, pela segunda vez Mano Menezes deixou Hulk no banco e usou Alex Sandro como meia-atacante, opção muito contestada depois do jogo. O Brasil não se encontrou e levou dois gols de Peralta, a 1 minuto de jogo e aos 30 do segundo tempo. Hulk descontou aos 46 da etapa final, e a seleção voltou para casa sem o ouro e com a incerteza sobre o comando técnico.

Após a final olímpica, o Brasil ainda viveu dias de suspense sobre o futuro de Mano Menezes, já que, quatro dias depois a seleção voltava a campo, para amistoso contra a Suécia, na despedida oficial do estádio Rasunda, palco da decisão da Copa do Mundo de 1958. Vitória por 3 a 0, com dois de Alexandre Pato e um de Leandro Damião. Dias mais tarde veio a confirmação do treinador no cargo.

Ao contrário do que muitos imaginavam, Mano Menezes não foi demitido. Seguiu no cargo e ganhou de presente amistosos com adversários frágeis. O primeiro foi a África do Sul, no Morumbi. O mau futebol na vitória por 1 a 0 (Hulk), irritou os paulistas, que vaiaram muito a seleção, causando inconformismo e críticas públicas de jogadores e comissão técnica. Três dias depois, a sempre receptiva Recife viu a maior goleada verde e amarela no ano: 8 a 0 sobre a China (Neymar, três vezes, Ramires, Lucas, Hulk, Oscar e Jianye, contra).

O retorno da seleção ao 'Velho Continente' significou também a volta de Kaká, dois anos após sua última convocação. Jogando como titular, o meia fez um dos gols da vitória sobre o Iraque, por 6 a 0 (Oscar, 2, Hulk, Neymar e Lucas completaram). Depois, veio outra vitória convincente, contra o Japão, por 4 a 0 (Neymar, 2 , Paulinho e Kaká).

O penúltimo amistoso da seleção principal no ano foi nos Estados Unidos, país que mais recebeu a seleção em 2012. Contra a forte seleção colombiana, empate em 1 a 1, com Cuadrado abrindo o placar para a equipe que disputa as Eliminatórias, e Neymar empatando para o Brasil. O jogo ficou marcado pelo famoso pênalti estilo "field goal" do craque do Santos, que isolou cobrança no primeiro tempo.

O último marcou também o fim da 'era Mano' na seleção brasileira. Contra a Argentina, na segunda partida do Superclássico das Américas, disputado apenas por jogadores que atuam nos dois países. Depois da vitória por 2 a 1 no Serra Dourada, em setembro. No mês seguinte deveria ter acontecido a decisão, mas um 'apagão' no Estádio Centenário, em Resistência, cancelou a disputa.

Na segunda partida, novo 2 a 1, desta vez para a Argentina, que levou a decisão para os pênaltis, quando brilhou a estrela de Diego Cavalieri. O goleiro do Fluminense pegou duas cobranças, de Martínez e Montillo, e viu Neymar converter a última, que valeu a segunda vitória brasileira na competição, em dois anos de realização.

Já naquele momento, a história de Mano Menezes parecia encerrada na seleção. O presidente da CBF, José Maria Marín, não esperou sequer a premiação do Superclássico e deixou o estádio de La Bombonera sem cumprimentar jogadores e técnico. Dois dias depois da partida, o treinador foi demitido.

O anúncio do novo nome aconteceria apenas em 2013, contudo, pressão da Fifa para o Brasil não ficar sem técnico durante o sorteio dos grupos da Copa das Confederações, da imprensa, que especulou nomes como Muricy Ramalho, Tite, Abel Braga e até Josep Guardiola, culminaram no anúncio, no dia 28 de novembro, do retorno de Luiz Felipe Scolari como técnico e Carlos Alberto Parreira, como coordenador.

Os dois serão os responsáveis por conduzir o Brasil em seu maior desafio em 2013: o título da Copa das Confederações. Torneio que a seleção enfrentará Itália, Japão e México na primeira fase (Espanha, Uruguai, Taiti e um representante africano também estão na disputa). Além disso, espera-se a seleção pronta para a Copa do Mundo, no ano seguinte.

