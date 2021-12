Seleção tem o primeiro treino com todos os convocados

Com a chegada de Dedé e Éder Militão na tarde desta terça-feira, 3, os 23 convocados treinaram juntos pela primeira vez, em Nova Jérsei, para a sequência de amistosos no Estados Unidos.

Os jogadores participaram de um treinamento, na Arena Red Bull, onde a seleção brasileira tem se preparado para a partida contra a seleção americana, nesta sexta-feira, 7, às 21:05 (horário de Brasília), no Estádio Metlife.

O último treino antes do confronto será no palco do jogo, nesta quinta-feira, 6. O Brasil ainda enfrentará a seleção do El Salvador, na próxima terça-feira, 11, no Estádio FedEx Field, em Landover.

