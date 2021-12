Seleção tem Marquinhos como uma das novidades contra Equador

No primeiro teste da nova era Dunga, a Seleção não convenceu, mas bateu a Colômbia por 1 a 0, na última sexta. Nesta terça-feira, 9, em mais um amistoso, a equipe enfrenta o Equador, em Nova Jersey (EUA), às 22h, em mais uma oportunidade para o técnico observar os jogadores com quem pretende contar para o novo ciclo.

Apesar do clima amigável, o duelo será uma verdadeira prova de fogo para um determinado grupo de jogadores. Com a contusão de David Luiz e o corte de Maicon, a defesa será inteiramente formada por 'caras novas' na equipe.

A linha defensiva que enfrentou a Colômbia tinha Maicon, Miranda, David Luiz e Filipe Luís. Assim, misturava dois novatos (Miranda e Filipe) com dois remanescentes da Copa do Mundo - algo que Dunga priorizou em todos os setores, seguindo a transição que imaginou.

O corte do lateral por indisciplina e a lesão no joelho do zagueiro, durante o último amistoso, vão forçar o técnico a apressar o lançamento de dois jovens que fazem parte dos planos de renovação: Danilo, de 23 anos, e Marquinhos, de 20.

O primeiro tem três partidas como titular, todas com Mano Menezes, durante a preparação para as Olimpíadas de Londres. Depois, não foi mais lembrado. Campeão da Libertadores pelo Santos em 2011, ele é um dos destaques do Porto (POR).

Já Marquinhos é figura mais conhecida, e ficou próximo de ir para a Copa. Companheiro de David Luiz e Thiago Silva no PSG, vai disputar sua primeira partida como titular. Ele já entrou em campo duas vezes, uma com Felipão em 2013, e na sexta, quando substituiu David Luiz.

Os garotos ganharam a vaga no último treino. Gil, do Corinthians, vai começar no banco, mas deve entrar durante a partida. Fabinho, do Mônaco, não deve ser utilizado.

Com a presença dos novatos, a experiência cai no colo de Miranda e Filipe Luís. Respaldados pela boa campanha do Atlético de Madrid no ano passado, ambos ficaram na pré-lista de convocados de Felipão. O zagueiro vai para a sua nona partida pela Seleção, enquanto o lateral fará o seu sexto jogo.

Atraso

Na segunda, 8, foi revelado o motivo da dispensa de Maicon. O lateral-direito se atrasou para a reapresentação após a folga dada aos atletas no sábado, depois da vitória sobre a Colômbia. O jogador chegou no hotel da concentração às 7h de domingo, quase 12 horas depois do horário estipulado pela comissão, que era 20h do dia anterior. A afirmação é do jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Dunga teria se sentido traído porque tinha o jogador como homem de confiança. Maicon - que era um dos mais experientes do grupo, com 33 anos - deve dar uma coletiva sobre o ocorrido na quinta, quando se reapresenta à Roma.

adblock ativo