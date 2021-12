Seleção sub-20 vence o Catar por 3 a 0 no primeiro amistoso na Áustria

A seleção brasileira sub-20 começou bem a preparação na Áustria para o Mundial da categoria, que acontecerá na Nova Zelândia a partir do dia 30 de maio. No primeiro amistoso do período de treinos no país europeu, o time de Alexandre Gallo passou com facilidade pelo Catar por 3 a 0, em Salzburg. Ewandro, Gabriel Jesus e Judivan marcaram os gols da partida.

O jogo foi válido por um triangular, que conta ainda com a seleção de Honduras. Por conta do regulamento esdrúxulo da competição, após o apito final ainda houve uma disputa de pênaltis com três cobranças para cada lado, como forma de desempate em caso de uma possível igualdade de pontos entre as equipes. E novamente o Brasil saiu vencedor, por 3 a 2. Andréas Pereira, Gabriel Jesus e Mateus Muller converteram suas cobranças, e Jean defendeu uma.

Nesta segunda, o Brasil precisou de menos de dez minutos para abrir o placar. Jean Carlos recebeu passe de Flávio, fez boa jogada e cruzou na cabeça de Ewandro, que marcou. Antes do intervalo, Gabriel Jesus, Judivan e Boschilia ainda perderam ótimas oportunidades.

Mas na etapa final, o time deslanchou. Gabriel Jesus roubou a bola na intermediária, arrancou, driblou o goleiro e tocou para a rede. Ainda houve tempo para que Caio Rangel, que havia entrado na vaga de Ewandro, disputasse de cabeça, e tocasse para Judivan, que finalizou com categoria e selou o resultado.

Com o placar definido, Gallo aproveitou para fazer algumas alterações. Mas a seleção brasileira sub-20 entrou em campo com: Jean; Jefferson, Iago, Bruno e Jorginho; Flávio, Gabriel Jesus e Boschilia; Jean Carlos, Ewandro e Judivan.

