Seleção Sub-15 para em campo após levar goleada; veja vídeo

A Seleção Brasileira Sub-15 foi goleada pelos Estados Unidos na final da Copa Nike Friendlies, nos EUA. Mas o que chamou a atenção do público foi a passividade mostrada pelos garotos do Brasil. No final da partida, um jogador dos EUA dominou a bola e os brasileiros ficaram parados no meio-campo, sem esboçar nenhuma reação, por cinco minutos, quando o juiz terminou o jogo.

Comandada pelo técnico Gallo, a Seleção teve dois jogadores expulsos durante a partida. No site da CBF, a única informação dada sobre o segundo tempo foi: "os meninos do Brasil lutaram, mas com um a menos em campo e toda a pressão externa da torcida, a partida naturalmente ficou mais difícil. Resultado: os anfitriões souberam tocar a bola e construíram a vitória por 4 a 1."

