Seleção se reúne em Paris e faz primeiro treino nesta segunda

Os primeiros seis atletas da Seleção Brasileira que participarão dos amistosos em Paris e Londres chegaram neste domingo, 22, à capital francesa, onde o Brasil enfrentará a França nesta quinta-feira, no Stade de France, no primeiro de dois amistosos na Europa.

Juntos de Dunga e de membros da comissão técnica, jogadores que defendem clubes brasileiros desembarcaram pela manhã, sendo seguidos no final da noite e na manhã desta segunda, 23, pelos atletas em atividade na Europa. Um primeiro treino já acontece nesta segunda.

Os goleiros Marcelo Grohe, do Grêmio, e Jefferson, do Botafogo, o zagueiro Gil, do Corinthians, os volantes Elias, do Corinthians, e Souza, do São Paulo, e o atacante Robinho, do Santos, chegaram a Paris no final da manhã e se dirigiram ao hotel Du Collectio, onde a delegação ficará hospedada até partir para Londres. O atacante Luiz Adriano, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, convocado para o lugar de Diego Tardelli, também chegou pela manhã.

Na chegada, Gil se disse contente com a oportunidade, mesmo que ela tenha surgido com os cortes de David Luiz e Marquinhos, do Paris Saint-Germain. "Estou preparado", garantiu, satisfeito por estar em Paris. "Agora tenho a oportunidade de estar com a Seleção e tenho que me manter focado".

Outro que estava satisfeito era Luiz Adriano, cuja equipe foi eliminada de forma vexatória da Liga dos Campeões da Europa, na derrota de 7 a 0 para o Bayern de Munique nas oitavas de final. Vindo direto do Rio Grande do Sul, onde passava férias, o atacante comemorou a nova oportunidade. "É importante estar novamente aqui", disse.

Na tarde deste domingo, os jogadores saíram por Paris para visitar a cidade e eventualmente fazer compras, à espera da chegada dos companheiros que viriam à capital francesa ainda na noite deste domingo, caso de Fernandinho, do Manchester City.

O grupo de jogadores só fica completo na manhã e no início da tarde desta segunda, depois da chegada de suas maiores estrelas, entre elas o zagueiro Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, o atacante Neymar, do Barcelona, e lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, que disputam o clássico espanhol neste domingo.

