Seleção se junta em Londres para amistoso de quarta

A comissão técnica da seleção brasileira e os jogadores que atuam no Brasil desembarcaram em Londres no começo da tarde desta segunda-feira (horário local). Os demais convocados, que atuam na Europa, estão se apresentando diretamente no hotel em que a delegação ficará hospedada na capital britânica para o amistoso de quarta, contra a Inglaterra, no Estádio de Wembley.

No grupo que viajou do Brasil, estavam o técnico Luiz Felipe Scolari, o auxiliar Flávio Murtosa, o preparador físico Paulo Paixão e o preparador de goleiros Carlos Pracidelli, além dos jogadores Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Fred, Jean, Paulinho e Arouca. O voo até Londres foi tranquilo, sem maiores problemas, e poucos torcedores apareceram no aeroporto para acompanhar o desembarque.

Sem qualquer tipo de regalia para a seleção brasileira, houve uma certa demora para passar pela imigração na chegada a Londres, sendo que Carlos Pracidelli chegou até a ser parado para dar explicações antes de ser liberado para entrar no país. Após a longa viagem, o grupo logo seguiu para o hotel onde ficará hospedado, na mesma região do estádio de Wembley.

No desembarque, Ronaldinho Gaúcho atendeu rapidamente a imprensa e falou da emoção de defender novamente o Brasil. "Estou feliz de voltar à seleção. É um recomeço, estou muito motivado", disse o veterano astro de 32 anos, que também está ansioso para jogar no lendário estádio londrino. "A única vez que joguei em Wembley, se me lembro bem, foi pela seleção Sub-15."

Pela programação da seleção brasileira, os jogadores devem fazer um trabalho regenerativo ainda nesta segunda-feira, no próprio hotel, para se recuperar da viagem. Mas o grupo fará somente um treino, nesta terça, antes de enfrentar a Inglaterra, no amistoso que marca a estreia de Felipão no comando - o jogo de quarta será às 17h30 (horário de Brasília), em Wembley.

