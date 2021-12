Seleção se divide em trabalhos com bola e regenerativo no 1º treino em Londres

A seleção brasileira realizou na tarde desta segunda-feira, no CT do Tottenham, em Londres, o seu primeiro treino visando os amistosos que fará contra Arábia Saudita e Argentina, respectivamente na próxima sexta e no dia 16 de outubro, ambos em solo saudita. A atividade foi marcada por um trabalho com bola para um número reduzido de jogadores e por outro regenerativo cumprido pela maioria dos outros convocados pelo técnico Tite, segundo informações divulgadas pelo site da CBF.

Depois de apresentarem ao treinador na capital inglesa justamente nesta segunda, os atletas que atuaram pelos seus clubes como titulares ou jogaram por um maior número de minutos em torneios domésticos da Europa no último final de semana acabaram sendo submetidos a esta atividade de recuperação. Já o zagueiro Pablo (Bordeaux), os laterais Danilo (Manchester City) e Fabinho (Liverpool), o meio-campista Fred (Manchester United), os atacantes Gabriel Jesus (City) e Malcom (Barcelona), o meia Jhonny Lucas (jogador da seleção sub-20 que ajudou a compor o treinamento), além dos goleiros Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City, e Phelipe, da base do Grêmio, treinaram com bola.

O meio-campista Renato Augusto, que joga pelo chinês Beijing Guoan e só se apresentou a Tite no meio da tarde, e o atacante Lucas Moura, convocado nesta segunda para o lugar do lesionado Everton, do Grêmio, não participaram deste primeiro treino em Londres. O gremista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita no jogo contra o Bahia, no sábado à noite, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, e acabou sendo cortado pelo departamento médico da equipe nacional.

Jogador justamente do Tottenham, cuja estrutura volta a servir a seleção depois de ter sido usada em parte do período de preparação para a Copa de 2018, na Rússia, Lucas Moura também se apresentou a Tite no final da tarde (no horário local) e estará à disposição junto com Renato Augusto para o treinamento desta terça-feira, marcado para começar às 12 horas (de Brasília).

Com a chegada dos dois atletas, a delegação da seleção brasileira ficou completa no CT do Tottenham, onde a equipe nacional também treinará na quarta-feira antes de viajar para a Arábia Saudita, onde enfrentará a seleção local na sexta, às 15 horas (de Brasília), em Riad, e em seguida medirá forças com a Argentina, no dia 16 de outubro, em Jeddah, também às 15h.

Além de Everton, outro jogador que se tornou baixa da seleção brasileira para estes dois duelos o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, cortado após sofrer lesão na panturrilha direita. Para a vaga do jogador, o comandante chamou Filipe Luís, do Atlético de Madrid, na última quinta.

Sem poder contar com Everton, Tite chamou como atacantes, além de Gabriel Jesus e Malcom, Neymar, do Paris Saint-Germain, Richarlison, do Everton, e Roberto Firmino, do Liverpool, para estes dois amistosos da seleção.

